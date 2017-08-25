自由開講》反年改的行為是民進黨造成的嗎？！

展昭

統派人士說，民進黨一向主張陳抗是憲法保障的人民權利，難道一旦自己變成被抗議的主體，這項法則就要倒著寫？現今的社會亂象，還不都要感謝當年的民進黨帶頭的社會運動始祖所造成的？民主國家有人抗議是常事，抗爭團體也一向會利用大型活動機會宣揚理念訴求，這一點善於搞群眾運動的民進黨應該十分清楚。

平心而論，目前的反年人士的陳抗如何與當年民進黨的陳抗相提並論？前者只是自私自利為了自己不公不義的年金，後者是為了自由、民主、人權等攸關全民的權益，或勞工與農民等弱勢族群的利益。反年改團體要贏得人家的尊重，有辦法就證明不是為了自己口袋的錢，否則就辦個五萬至十萬人以上的大遊行，證明這是社會大眾重視的議題，就像反同婚、反核一樣。

反年改團體代表李來希，昨日在臉書直播中說「是的！我今天就告訴你，李來希就是這樣的人，我爭的是自己的私利...。」（資料照，記者方賓照攝）

甚至有統派媒體說，試想這個「國家大喜事」如發生在太陽花學運、洪仲丘事件或反課綱時，蔡英文會呼籲陳抗者以大局為重嗎？如果也發生了失控阻擾選手的情形，甚至達到當年陳雲林來訪時小英率眾抗爭的戰果，柯市長會憤以三字經罵他們，並「順便」宣示他們的主張已喪失正當性嗎？

試問，中共官員陳雲林來訪是「國家大喜事」嗎？國共會談如果會有好事，當年國民黨也不會在大陸輸到「脫褲子」後逃難到台灣來，其實今天台灣之所以成為國際孤兒，不就是國民黨所帶來的禍害嗎？為何國共之私仇要連累到全體台灣人？台灣人與共產黨有仇嗎？為何台灣國格與人權備受中共打壓？還將區區幾百人反年改鬧世大運的行為比擬白色運動與太陽花學運，尤其荒謬，試問，後者這兩個幾十萬人的大遊行，是為了"自己"

口袋的錢嗎？

還有一點最大不同的是，以前民進黨與三年前太陽花學運的陳抗，沒有亂打人，卻反而受到軍警的鎮壓，許多人被警察毆打、被水車噴灑；如今反年改人士的陳抗，毆打立委與警察，又騷擾世大運，反而被警察放水，如果沒有獨派人蒐證，這些歐打警察的退伍軍人，絕對不會自首，甚至誣賴是獨派人士所為，實在可恥，只是小孬孬，根本不配當軍人。

總之，反年改人士的陳抗只是自私自利，不管別人死活，而民進黨、白色運動與太陽花的陳抗，則是為國為民，是為了公眾利益，兩者如何相提並論？有些人還是是非不分，沒有看清國民黨的真面目。這些反年改人士如果有同理心、公德心與國家認同感，絕對不會做這些蠢事。

（大學教授）

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