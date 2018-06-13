自由開講》「中電中用」搭配「智慧區域電網」 政策具體可行

◎王智強

台中火力發電廠為目前世界規模第四大燃煤電廠，也是中部地區最大的固定汙染源，然它已經矗立在台中港區近三十年，也曾負擔我國經濟發展、民生用電的重擔。為了空氣品質，它卻成為眾矢之的、撻伐的對象。

台中火力發電廠為目前世界規模第四大燃煤電廠。（台中市政府提供）

但不可諱言，能源關係著民眾的生活，也是國家安全問題。筆者注意到林佳龍市長在106年815大停電時，就提出「中電中用」的概念，輔以健全智慧區域電網，就可避免單一區域斷電，造成全國斷電，影響能源安全。透過「哪裡發的電，可以在那裡用」，讓全國各區域都有足夠的電力使用。根據筆者的了解，結合智慧電網，這政策確實可行。

最近，也看到有政治人物跟著喊出「中電不北送」，但所提出的配套措施，要求中火的執照停用或撤照。倘若中火真的停用或撤照，全國所需要中火所負責的20%基載發電量將從何而來?台灣的經濟、民生用電如何解決？完全不可行；而用微波爐理論來比喻核四的說法更是荒謬！就是因為核電有輻射及核廢料處理的安全問題，才會有無核家園的國家政策目標。據了解，台中市政府係透過源頭減煤、管末減排的方式，齊頭並進來達到中火汙染減量的目標。讓汙染可管控，用電更安全。

筆者注意到林佳龍市長在106年815大停電時，就提出「中電中用」的概念，輔以健全智慧區域電網，就可避免單一區域斷電，造成全國斷電，影響能源安全。（資料照）

另外，筆者長期關注空氣汙染品質問題，透過環保署的環境即時通APP，可以看到正確而精準的空氣品質偵測數據。而根據環保署空氣品質測站數據顯示，台中的細懸浮微粒（PM2.5）年均濃度已由2011年每立方公尺34.7微克，降低到2017年平均值20.2微克，已逐年改善、也是不爭的事實。

未來，台中市不論是哪一黨執政，台中電廠都會繼續存在。源頭減煤、管末減排政策也延續下去，因為這是對台電中火污染減量的不二法門；一個不正確的政見，或者沒有配套的口號政策，勢必無法落實，將來就只是一場選舉口水戰。實非市民之福，也非選民所樂見。

（環保工程師）

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