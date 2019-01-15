自由開講》私刑有可能成為日後台灣的趨勢？！

◎鄉民
新北市因兒子買的肉圓沒有加辣，竟出手掌摑兒子，
新北市因兒子買的肉圓沒有加辣，竟出手掌摑兒子，妻子也遭男子勒喉拖行，蒐證影片引發網友憤慨。（取自網路畫面）
為什麼人民對司法信任度卻不到三成，前台大行法教授陳志龍教
為什麼人民對司法信任度卻不到三成，前台大行法教授陳志龍教授形容台灣司法出現看不見的地下皇帝，比總統還大，總統四年一任，最多八年，但是地下皇帝四十年來操控整個台灣政壇，這是最嚴重的問題。（資料照）
1月11日是司法節，司法改革是蔡總統當選最重要的政見，如今
司法執行者手握有公權力的時候，你就應該大破大立證明給全國
當司法公權力沒有辦法保障人民的時候，
13日夜間，不少激憤的群眾包圍家暴肉圓男住處要給他好看。（圖擷取自臉書粉絲專頁「爆料公社」）
（自由業）
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