自由開講》私刑有可能成為日後台灣的趨勢？！

◎鄉民

新北市因兒子買的肉圓沒有加辣，竟出手掌摑兒子， 妻子也遭男子勒喉拖行，蒐證影片引發網友憤慨。全台灣一年有將近 13萬件家庭暴力事件，但是很多人報案了又有什麼用呢？ 有哪些單位在處理？處理結果也沒有人知道？

新北市因兒子買的肉圓沒有加辣，竟出手掌摑兒子，妻子也遭男子勒喉拖行，蒐證影片引發網友憤慨。（取自網路畫面）

為什麼人民對司法信任度卻不到三成，前台大行法教授陳志龍教 授形容台灣司法出現看不見的地下皇帝，比總統還大， 總統四年一任，最多八年， 但是地下皇帝四十年來操控整個台灣政壇，這是最嚴重的問題。 司法的問題也已經蔓延到立法跟行政院。這些司法舊人， 依舊在新朝當官，亦是造成台灣沒有真正轉型正義，司法假案、 冤案，不能平反的主要原因，司法的公正性，越來越備受質疑！

為什麼人民對司法信任度卻不到三成，前台大行法教授陳志龍教授形容台灣司法出現看不見的地下皇帝，比總統還大，總統四年一任，最多八年，但是地下皇帝四十年來操控整個台灣政壇，這是最嚴重的問題。（資料照）

1月11日是司法節，司法改革是蔡總統當選最重要的政見，如今 2年過去了，見樹不見林，人民對司法不公的印象還是揮之不去。 當人民對司法改革需求這麼強烈之際， 司法官員們有沒有自覺也要改革呢？改革意志到什麼程度？司法改革 永遠淪為口號！

司法執行者手握有公權力的時候，你就應該大破大立證明給全國 百姓看，不是只批評動用私刑事為法不正義，所有立法委員應研究目 前的法律是不是有需要改革的地方， 許多就法律不符合現代社會的思惟，各種威權時期就形成的機關文化 、辦案模式，也可能在有形、無形中沿襲下來， 而這時許多執法人員繼續以過去的做法辦案，多少司法不公的背後藏 著外人無法體會的心酸血淚，揮之不去的夢靨，政府到什麼時後才要 正視司法改革的問題呢？

當司法公權力沒有辦法保障人民的時候， 鄉民就會用私刑制裁，人民感覺到私刑能讓家暴者立刻認錯，私刑有 可能成為日後台灣的趨勢。



13日夜間，不少激憤的群眾包圍家暴肉圓男住處要給他好看。（圖擷取自臉書粉絲專頁「爆料公社」）



（自由業）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/