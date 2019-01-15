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自由開講》私刑有可能成為日後台灣的趨勢？！

2019-01-15 11:58
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鄉民

新北市因兒子買的肉圓沒有加辣，竟出手掌摑兒子，妻子也遭男子勒喉拖行，蒐證影片引發網友憤慨。全台灣一年有將近13萬件家庭暴力事件，但是很多人報案了又有什麼用呢？有哪些單位在處理？處理結果也沒有人知道？

新北市因兒子買的肉圓沒有加辣，竟出手掌摑兒子，妻子也遭男子勒喉拖行，蒐證影片引發網友憤慨。（取自網路畫面）

  為什麼人民對司法信任度卻不到三成，前台大行法教授陳志龍教授形容台灣司法出現看不見的地下皇帝，比總統還大，總統四年一任，最多八年，但是地下皇帝四十年來操控整個台灣政壇，這是最嚴重的問題。司法的問題也已經蔓延到立法跟行政院。這些司法舊人，依舊在新朝當官，亦是造成台灣沒有真正轉型正義，司法假案、冤案，不能平反的主要原因，司法的公正性，越來越備受質疑！

為什麼人民對司法信任度卻不到三成，前台大行法教授陳志龍教授形容台灣司法出現看不見的地下皇帝，比總統還大，總統四年一任，最多八年，但是地下皇帝四十年來操控整個台灣政壇，這是最嚴重的問題。（資料照）

 111日是司法節司法改革是蔡總統當選最重要的政見，如今2年過去了，見樹不見林，人民對司法不公的印象還是揮之不去。當人民對司法改革需求這麼強烈之際，司法官員們有沒有自覺也要改革呢？改革意志到什麼程度？司法改革永遠淪為口號！

司法執行者手握有公權力的時候你就應該大破大立證明給全國百姓看不是只批評動用私刑事為法不正義所有立法委員應研究目前的法律是不是有需要改革的地方，許多就法律不符合現代社會的思惟，各種威權時期就形成的機關文化、辦案模式，也可能在有形、無形中沿襲下來，而這時許多執法人員繼續以過去的做法辦案多少司法不公的背後藏著外人無法體會的心酸血淚揮之不去的夢靨政府到什麼時後才要正視司法改革的問題呢

當司法公權力沒有辦法保障人民的時候鄉民就會用私制裁，人民感覺到私刑能讓家暴者立刻認錯私刑可能成為日後台灣的趨勢。

13日夜間，不少激憤的群眾包圍家暴肉圓男住處要給他好看。（圖擷取自臉書粉絲專頁「爆料公社」）

自由業

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