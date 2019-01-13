自由開講》連「館長」也被人恐嚇？！司法單位應追查恐嚇人的「金錢來源」！

◎包青天
法務部次長蔡碧仲代理花蓮縣長期間，依法查弊、作風強硬，在卸任
花蓮縣代理縣長蔡碧仲去年在卸任前夕，收到一封「滅門恐嚇信」。（記者王錦義翻攝）
花蓮警方經過18天積極調查，透過監視器過濾寄信男子畫面，逮到
這個人說自己「沒有」特定政黨傾向，所以應該要追查其最近的金錢
嗆殺蔡碧仲的那姓嫌犯前日（１１日）落網。（資料照）
無獨有偶，日前「館長」也收到恐嚇信函，是否與花蓮那男子一樣被
無獨有偶，日前「館長」也收到恐嚇信函，是否與花蓮那男子一樣被有心人士收買，值得調查。（圖擷取自YouTube）
（教師）
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