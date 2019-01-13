自由開講》連「館長」也被人恐嚇？！司法單位應追查恐嚇人的「金錢來源」！

◎包青天

法務部次長蔡碧仲代理花蓮縣長期間，依法查弊、作風強硬，在卸任 前夕，收到一封「滅門恐嚇信」，恐嚇「只要敢動徐榛蔚，將以最殘 忍的方式對蔡的家人進行恐怖的滅門血案。」

花蓮縣代理縣長蔡碧仲去年在卸任前夕，收到一封「滅門恐嚇信」。（記者王錦義翻攝）



花蓮警方經過18天積極調查，透過監視器過濾寄信男子畫面，逮到 玉里鎮公所退休的70歲那姓男子涉案，那某稱並無特定的政黨傾向 ，但因生活苦悶，對時事感到憤怒，才會隨手寫了一封信對， 表達對蔡碧仲的不滿。



這個人說自己「沒有」特定政黨傾向，所以應該要追查其最近的金錢 出入，檢視是否有異常的收入，找出被授意寫這封恐嚇信的對價關係 ，否則為何沒有聽說前花蓮縣長傅某人有被恐嚇的報導？畢竟國共最 會搞這種事，以金錢收買一些小人，幫他們從事不法的事， 否則江南案怎麼說？陳文成與林義雄命案又怎麼說？

嗆殺蔡碧仲的那姓嫌犯前日（１１日）落網。（資料照）



無獨有偶，日前「館長」也收到恐嚇信函，是否與花蓮那男子一樣被 有心人士收買，值得調查，否則難保以後層出不窮，畢竟在「館長」 大肆批判小英政府期間，從未聽說他被恐嚇，何以最近他力挺小英拒 絕習某人的威脅並大肆批判國民黨後，卻收到恐嚇信函， 可見其中必有問題，值得檢調單位追查他們金錢來源。

無獨有偶，日前「館長」也收到恐嚇信函，是否與花蓮那男子一樣被有心人士收買，值得調查。（圖擷取自YouTube）

（教師）

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