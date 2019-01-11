自由開講》老藥方新牌子，新閣揆衝衝衝

◎林國華

蘇貞昌從政幾十年，大家都認識他。這是他的優勢，也是他的劣勢。人人都熟悉就沒有新鮮感，甚至在從政的路上，難免累積相當的包袱跟刻板印象。不過，包袱也可以是機會，如果他能扭轉過去，創造不同形象，反而可以因此創造驚喜。

最近的「小英撿到槍」，衝高網路聲量就是最好的例子。過去大家覺得蔡英文低調內斂，甚至有點拘謹。但當台灣的主權被中國挑戰時，她站出來強力回擊，也重新調整過去的網路社群操作模式。不過幾天時間，她已經重新恢復元氣，站穩腳步。

最近的「小英撿到槍」，衝高網路聲量就是最好的例子。 圖為總統蔡英文今日在行政院長賴清德（右二）與前行政院長蘇貞昌（右）陪同下，一起召開記者會宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作。（資料照）

但是，民進黨想要在2020這場艱苦的戰役中脫穎而出，蔡英文的網路戰終究有極限。再好的行銷都要有東西可以賣，沒有什麼比做出成績更重要的事。所以，行政院要有計劃、有步驟地設定目標，把一件件任務完成。用小英今天對蘇貞昌的期許來說，就是要讓人民有感。

同時，新的府院黨鐵三角。蔡英文、蘇貞昌、卓榮泰，要調整主被動情勢。在網路時代，只有主動攻擊、主動出招的人會贏。每天都在防守，只會被人牽著鼻子走。要做到這件事，行政院要定期主動出菜，帶動社會的討論，讓台灣人重拾信心。

這樣的行政能量，需要一位老手，一個上任馬上可以上手的人。蘇貞昌此時登場，確實是不二人選。有些人批評蘇貞昌的年紀，不過也沒有人可以否認，他是一個勇於接受新觀念的人。

這樣的行政能量，需要一位老手，一個上任馬上可以上手的人。蘇貞昌此時登場，確實是不二人選。（資料照）

在去年的選戰中，蘇貞昌的團隊勇於創新，在網路戰上打得風生水起，資深幕僚跟年輕人搭配，團隊有紀律，也能接受新觀念。加上他對行政院政務的熟稔程度，老藥方變成新牌子，還是值得期待。

賴清德今天說他是中繼投手，蘇貞昌是終結者。這個球隊如何在蔡英文這個總教練的調度下發揮戰力，蘇貞昌夠不夠衝，將是2020的關鍵之一。

他不用繳學費、不用再磨合，團隊就位就可以立刻上手。可以預期的是，一向治軍嚴謹的他，一定會把行政團隊的螺絲鎖緊。至於能不能繳出成績，就看蘇貞昌超越再超越的功力了。

（NGO工作者）

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