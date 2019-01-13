自由開講》沈智慧 一個投機七次的劈腿型政治人物？！

◎林鍵麒

再過二週就要選出北北區立委了，台中人究竟要選出一個有願景且有執行力的立法委員，還是一個投機七次的劈腿型政治人物？來看看沈智慧的投機不良紀錄。

準市長盧秀燕與立委補選參選人沈智慧（左）合拍競選宣傳照。（圖：沈智慧總部提供）

第一次投機：2000年總統大選

沈智慧當時是五連霸國民黨的立委，連戰在總統大選僅拿200多萬票，國民黨黨難當前時，沈智慧跳船，捨棄栽培她近20多年的國民黨，加入了狂掃了460多萬票的宋楚瑜所創立的親民黨，這種政治牆頭草，這是她第一次投機與第一次劈腿。

第二次投機：2005年台中市長選舉代表親民黨挑戰國民黨胡志強

2005年沈智慧妄想挾帶著宋楚瑜的高人氣想與國民黨的新星胡志強對抗，忘恩負義的她，最終的結果就是落得慘敗，這是她第二次投機。第三次投機：2006年代懇求重回國民黨宋楚瑜的親民黨日漸衰敗，沈智慧提出退出親民黨，要求重新加入國民黨，但國民黨也是很有骨氣的悍然拒絕，不但讓宋楚瑜與親民黨臉上無光，沈智慧也顏面盡失，這是她第三次投機，第二次劈腿。

2005年沈智慧妄想挾帶著宋楚瑜的高人氣想與國民黨的新星胡志強對抗，忘恩負義的她，最終的結果就是落得慘敗，這是她第二次投機。（中央社資料照）

第四次投機：2008年立委選舉對決盧秀燕

一直想做官的沈智慧不甘於寂寞，重回國民黨被拒絕，依靠親民黨又無望，遂以無黨籍挑戰北北屯區立委選戰，忘恩負義的沈智慧狠咬的就是現在的台中市長盧秀燕，不懂得飲水思源的沈智慧，求官再度落得敗選的下場，這是她第四次投機。

第五次投機：2014年向中國靠攏

沈智慧在這年取得一個中國在職的法學博士，國際間都知道，中國的法律是「人治」而非「法治」，一個沒有人權尊嚴的國家修學法律，沈智慧真的懂法律嗎？

沈智慧15年內把培養自己的國民黨與善待她的親民黨全得罪光了，只好轉向親近共產黨。2014這年，中國國台辦主任張志軍訪台，不但親自率隊歡迎，現場出現大群叼菸吃檳榔的黑衣人，沈智慧還當場搶走現場抗議民眾的旗幟。沈智慧修的法律博士有用嗎？根本不懂中華民國的民主，只會不斷的討好共產黨政府，而這是她的第五次投機。

2014這年，中國國台辦主任張志軍訪台，不但親自率隊歡迎，現場出現大群叼菸吃檳榔的黑衣人，沈智慧還當場搶走現場抗議民眾的旗幟。（臉書影片截圖）

第六次投機：2016年跨區選立委

有了共產黨政府加持，加上2014年後國民黨政權逐漸式微，沈智慧如意的回到國民黨內，這一年她代表國民黨跳到中西東南區與民進黨黃國書競選立委，這種牆頭草型的政治人物，讓在地人鄙棄，最終又落得慘敗的下場，這是她第六次投機，第三次劈腿。

第七次投機：中西東南區又再轉回北北區選立委

沈智慧一把年紀了，憑著國民黨情勢大好，又跳出來與黨內年輕人爭奪官位，靠妹族的情況動員下，又出來競選立委，但是離開政壇10年，這中間經歷過兩次政黨輪替，紅衫軍運動、白衫軍運動、太陽花學運、白色力量與韓流等政壇變化，沈智慧根本已經落後好幾個世代，更別說拿中國法律要立中華民國的法，簡直是拿明朝的劍斬清朝的官，這種只為了自己當官，不在乎觀感的人格特質，這是她第七次投機。

沈智慧爭取的是她個人的官位，而小市民要的不過就是安居樂業的生活。

一個連柳川、綠川都搞不清處發源地的候選人；

一個連胡志強設立的ibike名稱都搞不清楚的候選人；

一個連北區老舊肉品市場遷建都不能正面回答的候選人。

她承諾市民什麼？劈腿偷吃的人通常都有個特性，就是會持續劈腿偷吃。我們不知道這樣的政治人物何時會再背叛選民，何時會再牆頭草倒向其他地方。

夠了！北區和北屯區的人受夠了！

北區與北屯人不欠沈家什麼，已經給了妹妹當市議員，中西東南區不要的政治人物，為什麼北北屯人要回收？

1月27日讓我們一起瓦解這樣的劈腿投機傲慢！

（中科科學園區工程師 ）

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