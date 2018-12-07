自由開講》盧秀燕的態度就是「你的前瞻不是我的前瞻」？！

◎王偉翰

盧秀燕的態度就是「你的前瞻不是我的前瞻」？！

過去曾經跟著國民黨團， 一起在立法院杯葛前瞻建設預算案的前國民黨立委盧秀燕， 在當選台中市長之後，今天公開表示她已經請國民黨團在立法院「 台中的軌道建設一毛都不要刪」。原來，盧秀燕之前反對前瞻建設， 不是因為當時聲稱的國家財政問題，只是因為彼時市長不是她。

過去曾經跟著國民黨團，一起在立法院杯葛前瞻建設預算案的前國民黨立委盧秀燕，在當選台中市長之後，今天公開表示她已經請國民黨團在立法院「台中的軌道建設一毛都不要刪」。（中央社）

台中市有這種將地方重大建設拒於門外前立委， 幾乎已經不需要敵人；更可悲的是，這位前立委準備要當市長了。

台中市長林佳龍推動了十四年的「大台中山手線」 環狀鐵路高架雙軌化建設，從一開始被笑說「空降台中， 不認得台中的路」，到後來連前市長胡志強都比照跟進推出「 山海環線」政見。

經過林佳龍四年任內的努力，大台中山手線已獲中央核定，其中的「 下環微笑線」更將於明年完工啟用， 讓台中海線及市區兩地往返更為便利；未來全線通車後， 更可媲美東京山手線，成為核心都市的交通線、產業線， 沿線的場站開發更可帶動區域均衡發展。

不料，新當選市長的盧秀燕， 不知是否是因為不想成就林佳龍的政策， 日前竟然說她不蓋山手線了。引發譁然之後， 她又改口聲稱只是要測試中央支不支持， 不知她究竟把人民的智商想得多低。

如今這位自稱「媽媽市長」的人，又生起了公主病， 她說她願意支持山手線，但錢請中央全部埋單。令人疑惑， 如果要中央埋單，那還需要妳支持什麼？

如今這位自稱「媽媽市長」的人，又生起了公主病，盧秀燕說她願意支持山手線，但錢請中央全部埋單。令人疑惑，如果要中央埋單，那還需要盧秀燕支持什麼？（中央社）

盧秀燕說是因為中央出太少，地方出太多， 她之前才會說不要山手線了。但仔細看七百多億元的山手線總經費， 中央出了三六三億元，市府則出一一八億元， 她把自償性經費和用地經費全部算進市府負擔，打腫臉裝可憐， 如果成功替市庫省下經費是好事，但如果堅持一毛不拔， 若因此破局或延宕，她拿什麼還給台中市民？ 還是又要把責任全推給中央？

況且，建設是蓋在台中，帶動的是台中的發展， 自償性的部分未來還會有收入，地方政府有場站開發和財務計畫， 交通建設是城市發展的前導，可惜盧秀燕沒有投資的頭腦， 盲目將建設拒於門外，勢將因小失大。

為了反對不是自己任內的政績而杯葛地方建設， 為政治分贓而爭取國家預算，為推託責任而謊稱撙節財政， 兩百八十萬位台中市民們，您們看清楚這位新市長的真面目了嗎？

（台中市民）

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