自由開講》台灣共識就是反統 國民黨還要裝睡？

◎賴怡萱

中國國家主席習近平日前在「告台灣同胞書」不僅重申「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，還大動作重提「一國兩制」，因起台灣輿論反彈。蔡英文總統也以直播、臉書多次回應，強調台灣人民絕不接受一國兩制，網路聲量創下新高，「反統」儼然已是台灣共識。而反觀國民黨，還緊抱虛幻的「九二共識」不放，也將炮口對準蔡總統，和中國獻媚！

蔡英文總統也以直播、臉書多次回應，強調台灣人民絕不接受一國兩制，網路聲量創下新高，「反統」儼然已是台灣共識。（中央社）

兩岸政策協會昨公布民調顯示，高達八成台灣民眾不贊成「一國兩制」，近七成民眾認為中國提出「一中原則」沒有中華民國存在的空間，55.7％認為兩岸之間沒有「九二共識」。由此可見，台灣多數人民反對統一、不接受「九二共識」，更不可能接受「一國兩制」，這是鐵一樣的事實。中國或許在九合一大選後錯誤解讀了台灣民意，但身在台灣的中國國民黨，卻因習近平的談話陷入慌亂、自我矛盾的境地！

國民黨主席吳敦義昨邀黨籍縣市長討論兩岸政策，並在中常會上再次重申「一中各表的九二共識」。不過，南投縣長林明溱在中常會後受訪表示，「不要再談一中各表，九二共識就好了」，顯然吳敦義自欺欺人、愛講白賊已經是常態，連黨籍縣市長都沒有共識，國共兩黨過去的共識當然也蕩然無存！習近平「告台灣同胞書」的講法被吳敦義說不是九二共識，蔡英文總統的台灣共識他又說不行，吳敦義如此毫無公信力，是要準備帶著國民黨迷航、沈船嗎？還要妄想總統大位？

國民黨昨日更重提蔡總統在擔任陸委會主委時的談話，表示她曾提及1992年會談，也支持九二共識。其實只要看當年新聞，就知道這其實是斷章取義。陸委會也指出，當年蔡主委只是陳述 1992 年我方政府立場，但這不能解釋為蔡總統承認談判過程中已有「九二共識」的存在，更不應解釋為執政後拒絕虛構的「九二共識」。

國民黨昨日更重提蔡總統在擔任陸委會主委時的談話，表示她曾提及1992年會談，也支持九二共識。其實只要看當年新聞，就知道這其實是斷章取義。圖為吳敦義於中常會出立委陳超明質詢當時仍為陸委會主委的總統蔡英文的立法院公報。（資料照）

1992年至今已經快三十年，兩岸關係不斷變化，許多台灣青年當時根本還沒出生。國民黨為何不直視台灣反統主流民意，拋棄已經過時的「九二共識」貝殼機，好好摸索最新的「台灣共識」智慧型手機為何如此受歡迎？真的還要再和中國一起裝睡嗎？

（文字工作者）

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