自由開講》蘇貞昌所提出的「內閣網紅化」令人憂喜參半？！

◎李奇

替接地氣、網紅的蘇貞昌內閣加油打氣！

蘇貞昌的接地氣內閣於昨天公布閣揆名單，並強調新內閣要能立即上手、接地氣、強化溝通，挽回國人對蔡政府的信心，進而協助蔡英文贏得2020總統大選，然而接地氣內閣，是否能接地氣，符合人民期待，就得看蘇院長的如何在既有的基礎下讓人民有感了。

蘇貞昌的接地氣內閣於昨天公布閣揆名單，並強調新內閣要能立即上手、接地氣、強化溝通，挽回國人對蔡政府的信心，進而協助蔡英文贏得2020總統大選。（資料照）

首先，蘇貞昌所提出的「內閣網紅化」令人憂喜參半。「水能載舟，亦可覆舟」與其說網路可以造神，不如說它只是一個溝通平台，快速反映出民眾的期待，還能促進政策宣導，無疑是件好事，但在台灣新聞自由被網路資訊風向操弄，該如何因應？這都是我們所該思考的問題。

從今年的九合一選舉，就可以看出網路上的空戰，具有帶風向效果，成為決戰關鍵之一。韓國瑜的網路資訊明顯的操作痕跡以及從種種跡象可以看出，紅軍中共網軍利用台灣的言論自由和民主制度散播假消息，大舉入侵台灣社交網站干預選舉。2020總統大選不意外的，也將面臨許多的假消息與大量對岸網軍的攻擊，希望政府已學會教訓，當下能拿出態度並在第一時間澄清，抑制假消息的傳播。

韓國瑜的網路資訊明顯的操作痕跡以及從種種跡象可以看出，紅軍中共網軍利用台灣的言論自由和民主制度散播假消息，大舉入侵台灣社交網站干預選舉。（資料照）

再來是蘇揆一再強調的「接地氣」，老實說我並不喜歡「接地氣」一詞，因為這麼本土化的詞，在崇洋媚外的台灣或許不適用。但老話一句「產品好，社群行銷才會有效」相信會做事內閣加上社群媒體的行銷必能成功。





（工程師）

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