自由開講》新北市長辯論 蘇貞昌完勝侯友宜！

◎王恆

新北市長辯論會在12日登場，筆者身為新北市民，在看完辯論後，完全可以理解侯友宜為何先前要逃避辯論三個月！就跟高雄市長候選人韓國瑜在公辦政見會「幹話王」真面目現形一樣，侯友宜在辯論會處處閃躲問題，只會左一句「東廠又來了」，右一句「老縣長」。相較於對手蘇貞昌對於市政的熟悉和充滿溫度的政見，市民真的放心把400萬人的城市交給一個「侯草包」嗎？

新北市長辯論會在12日登場，筆者身為新北市民，在看完辯論後，完全可以理解侯友宜為何先前要逃避辯論三個月！（新北市選委會提供）

而侯友宜在辯論一開始口口聲聲說感恩老縣長，然後又不忘提及31年警察歲月，還提及陳進興案，更消費過去殉職的警察同仁，辯論開始申論時隻字不提市政，彷彿是侯友宜「神探回憶錄」，呼攏市民。侯友宜還提及新北市民跟他抗議賺不夠錢，簡直是韓國瑜「又老又窮」的翻版，還花了兩分鐘「解釋自己的名字叫侯友宜」，「ㄏ日子」，簡直比在政見會宣傳「蜂蜜檸檬」和唱老歌還讓人傻眼！這跟韓國瑜政見發表完全不提政見，根本是一個模子印出來。

而在提問長照問題時侯友宜以「老人會為了裝假牙而拔掉真牙」來汙名化假牙政策，更把預算算錯，鄭文燦市長都打臉過。這樣不只是政策不用心，更是不關心市民。更不用說在提到深澳電廠議題時，把深澳燃煤和天然氣講錯，跳針到聽不懂。而提及韓國瑜時侯友宜更再次跳針「人民覺醒、對藍綠惡鬥感到厭惡」，說他不分顏色，繼續切割，無視他和韓國瑜都是國民黨提名的事實！而有證據質疑他財產的問題，一句「東廠又來了」不知所云，閃躲媒體的提問。

而反觀蘇貞昌，則是一個給市民溫暖願景的候選人。不但先提政策，對於新北市朱侯八年的延宕政策諸如三環三線跳票、大台北新劇院至今仍是停車場，都提出解決方法，還承諾一百天要解決以上延宕的問題。蘇貞昌更用過去建設漁人碼頭、八里左岸和雙和醫院等經驗，提出建設可以又省錢。蘇貞昌更表示，市政府要站在市民角度考量政策，包括垃圾清運、給新住民看懂的說明書，以及長照、青年創業、社會住宅，要建立溫暖的團隊來關心市民。而蘇貞昌對於各種攻擊他的提問，包括深澳電廠議題，不但沒有逃避，還點出國民黨和侯友宜態度反覆的事實。

一場辯論會，可以看到候選人未包裝的真面目。侯友宜說自己不口出惡言，結論卻通篇謾罵，說別人東廠；自己身為威權打手，卻指美麗島辯護律師出身的對手對不起追求民主的前輩，完全是「韓國瑜2.0」。（資料照）

一場辯論會，可以看到候選人未包裝的真面目。侯友宜說自己不口出惡言，結論卻通篇謾罵，說別人東廠；自己身為威權打手，卻指美麗島辯護律師出身的對手對不起追求民主的前輩，完全是「韓國瑜2.0」。蘇貞昌不是政壇新面孔，還不斷被對手說老，但他過去反抗威權，如今談起市政願景炯炯有神，結論更是聚焦在新北孩子的未來，讓筆者身為一個父親非常有感。可以看到「只要心中有夢，青春就在。」筆者也呼籲和我一樣的新北市的選民，在投票日用選票發聲，支持會做事的候選人！

（教師）

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