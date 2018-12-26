台灣回憶探險團》留美老爸寄來的聖誕卡，地址總是來自臺東？

1961年白色恐怖時期，被於旗山國中教書時學生連累的柯旗化遭判刑12年入獄，妻子蔡阿李只好對孩子佯稱爸爸去美國留學，每年挑有英文的耶誕卡寄回家，但隨著孩子逐漸長大，終究紙包不住火？！

台灣回憶探險團

聖誕佳節將至，大家紛紛交換禮物、寄送卡片。但在40多年前有位小女生正疑惑著，為什麼赴美留學的父親年年寄來的聖誕卡片，地址總是來自臺東？

這是臺史博刊物《觀臺灣 27期》節錄的感人故事 – 「關在外面的家人 柯旗化的獄中家書」（謝仕淵）。

1961年白色恐怖時期，被於旗山國中教書時學生連累的柯旗化遭判刑12年入獄，妻子蔡阿李只好對孩子佯稱爸爸去美國留學，每年挑有英文的耶誕卡寄回家，但隨著孩子逐漸長大，終究紙包不住火，寫信問爸爸的來信為什麼不是美國的住址（如下圖）？柯旗化為此熱淚盈眶，卻又擔心對兒女造成負面影響而猶豫不敢相見。

圖，翻攝自《觀臺灣 27期》

編按：信中柯旗化的女兒（潔芳）在第二段說到：「我很懷疑您不是在美國，而是在台東，如您在美國，為什麼會用台灣製的信封，用台東清溪山莊的用箋呢？還有，為什麼我們寫信總是寫台東郵政七九○八附二信箱呢？為什麼不寫美國ＸＸ州ＸＸ路ＸＸ號呢？。爸爸，請您把您的地址詳細的告訴我吧。」

1973年 12年的刑期終於滿了，中國國民黨當局卻認為柯「思想尚未純正」，於是再送管訓，如同無期徒刑不知何時才能出獄。柯一直到1976年才獲釋，他的知名著作「新英文法」幾乎是人手一本的暢銷書。

柯旗化對台灣英語教育、本土文學貢獻良多。 （記者翻攝／資料照）

而這不過是白色恐怖時期眾多令人心碎故事的 冰山一角，造成這些悲劇的始作俑者，至今沒有任何一人付出應負的代價。他們所代表的價值觀與權力，依然屹立不搖，甚至許多人還對白色恐怖時期「天下一片祥和」緬懷不已。轉型正義，是臺灣邁向正常的必經之路。

柯旗化出版的《新英文法》系列非常實用，至今出版超過兩百萬冊。（資料照）

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 留美老爸寄來的聖誕卡，地址總是來自臺東？

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