台灣回憶探險團》當犯罪集團公然對法院翻桌

加害者陣營不道歉、不認錯，卻主張受害者要放下、要原諒的詭異邏輯，才是事情永遠糾結在此，社會無法往前邁進的根本原因。

台灣回憶探險團

如果在某個平行世界，捷運殺人狂、或是殺害幼女兇手的黨羽，跳出來叫囂說要砍法院預算、跑進法院翻桌，你看了會做何感想？

我們雖然無法了解這個平行時空是怎麼一回事，但是絕對可以確定 – 「這群人根本毫無悔意」。

我們為何處理不了一群毫無悔意的加害者集團？因為他們長期掌握了國家機器、掌握媒體與各種資源，甚至和意圖併吞臺灣的敵國合作，至今依然擁有不小的勢力。

他們可以透過各種發聲管道，講一堆意圖規避責任的話術：「趕快向前看」、「別翻舊帳」、「別再內耗快點拼經濟」、「要放下、要原諒」，假裝中立又清高，卻再再告訴你他根本不覺得自己有錯的事實。

既然要「趕快向前看」、「快點拼經濟」，這些人為什麼不直接好好反省，認錯，把該付的責任釐清，讓事情儘快落幕？

既然不覺得有錯又何必道歉呢？更不用說，以前侵佔的不公義利益，當然要繼續能撈就撈。而白色恐怖受難者家屬，看著昔日殺人如麻的真東廠集團卻指控別人是東廠，又是叫囂、又是翻桌，心中要做何感想？

立法院司法及法制委員會10日審查促進轉型正義委員會預算，藍委翻桌不讓促轉會代主委楊翠（左二）上台報告。（資料照）

一個理性客觀的人就應該理解，我們是要怎麼能說服自己，能夠原諒這些毫無悔意又囂張跋扈的人？

我們又要怎麼面對，那些含冤逝去的人和數不盡破碎的家庭？

◎美國卡內基美隆大學教授 陳文成



帶著五個月大兒子回臺探親遭警總約談，隔日陳屍臺大校園的統計學天才。

◎「人格者」 林義雄

美麗島事件遭逮捕拘禁時，家中母親、長女、雙胞胎幼女於228當天，住家在軍警嚴密監控下遭兇手亂刀砍殺，僅長女倖存。

◎臺灣報業先驅 阮朝日

3月12日這一天，五名中國特務上門，藉口報社有事前去商談，阮朝日對被嚇哭的10歲女兒說「美娃，不要哭，爸爸很快就回來了。」，從此人間蒸發，諸多龐大資產也落入中國人手中，只留下四處遍尋不著丈夫以淚洗面的妻子及兒女們。

◎臺灣第一位哲學博士 林茂生

……家母告訴我：昨夜有八個人乘一輛汽車，先把房子圍住再敲門，闖了進來，就拿出手槍，對著你父親說：『陳長官請你去說話。』，之後便一去不回。

◎日本本土第一位臺籍檢察官 王育霖

戰後偵辦中華民國政權貪官污吏，228事件時當著妻兒的面人間蒸發。

◎臺灣華語教學先驅 徐征 人間蒸發

徐征失蹤後留下無助的妻子與四個兒女，據徐征女兒徐光口述：「母親在二二八那年某個秋天傍晚，帶著四個孩子到圓山基隆河邊玩，打算天黑後，就將四個孩子推下河，自己再投河自盡….

◎莫名遭牽連的母親 丁窈窕

1956年7月24日，一位被孩子緊緊抓住的母親，在「我媽媽是好人，不要殺死她」的哭喊聲中，硬生生被中華民國政權拖出去槍決….

◎被追求不成莫名遭陷害處決 施水環

施水環入獄時寫給母親的家書提到：「媽媽您不要煩惱，我們期待辦事清明的法官，給無辜的我們澄清這次遭遇的災難。我們是個善良的老百姓，我們的一輩子是不敢做違背政府的法令的事。」

◎路竹第一位牙醫師 黃溫恭

死前留給女兒遺書

「雖然我沒看過妳、抱過妳、吻過妳…但我是和大一、鈴蘭一樣疼愛著妳。」

「春蘭！妳能不能原諒這可憐的爸爸啊？ 春蘭！我不久就要和世間永別了。」

◎人手一本暢銷書「新英文法」作者 柯旗化

寶貝女兒長大了，始終無法理解，為什麼赴美留學的父親年年寄來的聖誕卡片，地址總是來自臺東？

◎熱衷改革社會的熱血青年 傅煒亮

槍決前給女兒的聖誕卡，雪人暗示自己即將消失

◎精通多國語言印尼獨立推手 陳智雄

主張臺灣獨立，持瑞士護照遭中華民國政權跨境逮捕，遭虐殺時昂然挺立高喊「臺灣獨立萬歲」，女兒50年後才收到遺書。

加害者陣營不道歉、不認錯，卻主張受害者要放下、要原諒的詭異邏輯，才是事情永遠糾結在此，社會無法往前邁進的根本原因。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 當犯罪集團公然對法院翻桌

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