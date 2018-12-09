台灣回憶探險團》1949.12.7 中華民國政權決議全面逃來臺灣

也許這一切都是歷史巨輪下無奈的結局，但最起碼當時因此得以結束顛沛流離逃亡命運、在臺安身立命的人們，可否對這個島嶼的住民說聲「感謝」？！

圖：1949年初於國共內戰中敗退中的國民黨軍。

台灣回憶探險團

1949年，中國國民黨於國共內戰中節節敗退，全面潰敗。其代表的中華民國政權，開始思考要逃去哪裡，傳聞曾有中國西南、海南島、臺灣或流亡菲律賓等選項，最後鎖定日本建設50年擁有優良各式建設與工業基礎的臺灣。

12月初在中國成都隨時可能被中共攻克的局勢下，12月7日蔣介石指示行政院召開緊急會議，在無視臺灣人民意願及違背其作為盟軍代表暫時軍事代管臺灣的角色，擅自通過中央政府遷往臺北並發佈總統令。

中華民國政權逃亡來臺，以武裝力量成為少數的外來統治者。除了仇家共產黨的威脅，更要面對人數佔絕對多數語言不通的佔領地人民 – 臺灣人，內心的焦慮不言可喻。他們一方面立即大量徵召臺灣人至前線替他們抵擋追兵，以臺灣的土地、資源、原有的各種建設作為籌碼得以續命，也將臺灣捲入戰爭深淵至今無解。另一方面為了維持其少數外來統治，以極權、暴力、恐怖手段對付臺灣人民，更透過全盤掌控的教育、媒體編造黨國神話欺騙人民以合理化自己的種種不義作為，許多人至今深信不疑：

「要不是我們帶來黃金建設臺灣，你們早就完了」

「要不是我們守護臺灣，你們早就被中共統治了」

一個簡單到不行的邏輯問題，一路被打趴逃竄追殺到無路可逃的殘兵，為什麼逃來臺灣忽然就能抵抗中共了？

12月初在中國成都隨時可能被中共攻克的局勢下，12月7日蔣介石指示行政院召開緊急會議，在無視臺灣人民意願及違背其作為盟軍代表暫時軍事代管臺灣的角色，擅自通過中央政府遷往臺北並發佈總統令。（截圖自：網路）

大量的臺灣人從軍、日本留下來堅實的建設、影響臺灣戰後局勢最為關鍵的美援，在黨國神話中全數消失，拿來付殘兵軍費隔年就耗盡的黃金被說成建設臺灣的恩惠。原本繽紛多元的臺灣文化、語言、歷史記憶徹底覆蓋為單一中國價值，在長期的戒嚴思想改造下，多數臺灣人早已無法理解這塊土地的原貌、更不知道自己真實的歷史記憶，整個島嶼在認同錯亂的情形下持續糾葛內耗，難以走出困境。

也許這一切都是歷史巨輪下無奈的結局，但最起碼當時因此得以結束顛沛流離逃亡命運、在臺安身立命的人們，可否對這個島嶼的住民說聲「感謝」？

希望有一天，在這個島嶼共同生活的每一個人，都能謙卑面對這塊土地及其他的人們，以合宜的態度相處，把這裡當成無可取代的故鄉，一起為這個島嶼的未來而努力。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1949.12.7 中華民國政權決議全面逃來臺灣

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