台灣回憶探險團》1976年國際奧會要求ROC以「Taiwan」名稱參加奧運，遭中華民國認為是國恥退賽。

被稱為「臺灣」，對中華民國政權來說一方面是恥辱、另一方面以「臺灣」為名則是必須徹底消滅的現象，以免佔領地人民驚覺遭到不合理的外來少數統治，搞到自己連逃難立足之地都沒有。

台灣就是台灣!（資料照）

◎台灣回憶探險團

1976年蒙特婁奧運，7月16日國際奧會要求早已無法代表中國的中華民國政權以「Taiwan」為名稱參加奧運。中華民國政權當局認為被稱為「臺灣」是「有損國家尊嚴的恥辱」，之後憤而退出比賽。

過去幾十年間，中華民國政權不只一次在國際上得以用「Taiwan」為名參與各種活動，而被中華民國認為是國恥而嚴詞拒絕。這個殘酷的歷史真相，對許多拿著中華民國國旗說「愛臺灣」的熱血青年，應該完全無法想像、更加無法理解吧？

戰後逃亡來臺的中華民國政權，本來就是在中國由中國人建立的中國政權，和臺灣本就沒有任何關連。戰後中華民國遭中國人民唾棄趕出來，在複雜的國際局勢下逃亡臺灣，並在韓戰爆發後獲美國支持，得以遂行其外來少數極權統治。被稱為「臺灣」對他們來說一方面是恥辱、另一方面以「臺灣」為名則是必須徹底消滅的現象，以免佔領地人民驚覺遭到不合理的外來少數統治，搞到自己連逃難立足之地都沒有。

但在許多人前仆後繼犧牲生命、家庭的爭取下，臺灣跌跌撞撞走上了民主化的道路，這也宣告了政權終將回到人口佔絕對多數的臺灣人手上，同時「中華民國」的內涵也一點一滴被臺灣成分以緩慢的速度取代。難以接受此一趨勢的黨國支持者，用諸如「維持現狀」「拼經濟最重要」之類的話術抵抗著，另一方面甚至轉而向原本自己的仇家求援看看能否從中獲取什麼利益。

而中華民國逐步臺灣化的過程，也使「中華民國」與「臺灣」產生混淆，許多人拿著中華民國國旗說「愛臺灣」。而對於臺灣的未來，除了少數各種形式的統派（和中/美/日統）以外，有人認為應該制憲正名將中華民國改造成臺灣，有人則無法接受將中華民國這個本是由中國人建立的外來政權合理（法）化。這些糾葛與衝突，產生了今日種種的社會亂象，我們在看待這些現象同時，更應思考其背後真正的癥結與歷史脈絡。

戰後逃亡來臺的中華民國政權，本來就是在中國由中國人建立的中國政權，和臺灣本就沒有任何關連。（維基共享）





本文經授權轉載自台灣回憶探險團：1976.7.16 國際奧會要求ROC以「Taiwan」名稱參加奧運，遭中華民國認為是國恥退賽。