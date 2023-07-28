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自由開講》「最可怕的就是覺得自己沒有錯」論柯文哲與館長的仇女問題

2023/07/28 15:04

王虹勻

7月16日，由館長與黃國昌所主辦的「公平正義救台灣大遊行」，也在凱道上舉行。現場也邀集眾多政治人物參與，其中，亦包含柯文哲與侯友宜。當天，除了遊行人數與「有沒有冷氣吹」是媒體的焦點外，事後，館長在直播中「公審女性參與者」，也成為輿論關注的焦點。 館長在自己7月17日的直播中，拿出一張新聞媒體的截圖，圖中是一名年輕女性拿著標語，標語上條列了柯文哲過去的「仇女語錄」，但由於該名女同學，身體姿勢較為蜷縮、媒體拍攝時臉部沒有直視鏡頭，就被館長在直播中批評：「拿一個牌子遮遮掩掩、頭低低好像做什麼壞事」、「你做這種東西你在幹嘛？真的歧視嗎！?」、「你們這些學生不要配合民進黨做這些事情」。

先不論筆者身為一名女性，聽到這些言論會感到難受。而是我們生長在民主國家，上街表達訴求本就是個人的自由，今天這位舉牌的女生，既沒有直接鬧場，也沒有捏造與扭曲事實。但卻因為身體呈現的姿勢而要被拿到公開的場域檢討，並被說成是民進黨派來的人，實在令人不勝唏噓。

手持標語的女生，其所統整的柯文哲「仇女語錄」都是真實存在。（本報資料照）

面對性別議題，最可怕的就是覺得自己沒有錯。事實上，該位手持標語的女生，其所統整的柯文哲「仇女語錄」都是真實存在。在過去，柯文哲享盡媒體光環，暢所欲言、直言不諱是他的正字標記。但現在，要面對總統大選的格局考驗，過去種種仇女言論被翻出「複習」，柯文哲只用「蒼白無力」的回應說到：「台灣民眾黨都是女生比男生厲害」，藉此展現自己沒有歧視女性。

筆者不禁感到疑惑，「用人唯才」是直觀且合理的概念，難道還要考慮性別是男性還是女性嗎？黨內女性政治人物表現較出色就叫做不仇女嗎？柯主席遲遲不願對於自己歧視女性的言論道歉，現在又將黨內女性推出來「洗白自己」，代表柯主席還是覺得自己沒有錯，錯的是別人在造謠，毫無悔改之意。難怪，在遊行後柯文哲的女性支持度直直墜落，畢竟反觀前陣子快速應對黨內metoo事件的民進黨，高下立判。只期許柯文哲，不要再牽拖了，快點針對自己的問題檢討與改善吧！

（大學生）

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