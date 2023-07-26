晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》敢不敢？館長有種就上節目接受挑戰！

2023/07/26 10:05

◎洪昱睿

在七一六由所謂的「網紅」「館長」陳之漢與時代力量前立委「咆哮濕身三扣」黃國昌發起的「偽公平正義救台灣」活動中，有一名女性舉著寫有民眾黨主席柯文哲「歧視女性罪狀」標語的A4紙張，沒想到竟然遭到陳之漢在直播中「公審」，講的都是「屁話」！

「館長」陳之漢16日舉行「公平正義救台灣」活動，事後在網路公審現場舉牌表達意見的女性。（報社合成／資料照、背景截圖自蔡宜彣臉書）

有政論節目主持人反嗆「館長你也差不多一點，一張A4紙你怕什麼怕？」，結果館長一樣利用直播反擊，除了飆罵人家是「下三濫節目」外，還秀A4紙，上頭寫著「請勿歧視男權！抗議！抗議！抗議！」，並再嗆聲「你們十個名嘴，在那個節目靠X，也抵不過我陳之漢一個人的流量，笑死了！十個名嘴也打不過我一個！」云云。

首先，原先被指責的是柯文哲，柯本人都沒什麼回應了，他陳之漢是在大聲什麼？噢，秒懂！他是「護柯心切」嘛！不過他根本無視柯文哲「歧視女性」言論的事實，只會說人家講的是「屁話」，真是「某物種嘴裡吐不出象牙」！然後只會濫用直播，躲在網路上尋求同溫層來「抱團取暖」，跟他所塑造出來的陽剛形象真是一點也不搭。

其次，他罵人家是「下三濫節目」，問題是他以為作節目那麼簡單？政論節目從主持人到常見評論員們，上節目前都是要做足功課的，從政治、外交、選舉、中國、治安、科技、金融、軍事、司法、消費、食安、醫療、國際、社會事件等等，即使沒有相關背景，也要下功夫去瞭解、涉獵，甚至特別鑽研過，才有辦法在節目上發言，這些他懂嗎？

再者，他只會爆粗口嗆人家在節目「靠X」，抵不過他一個人的流量，十個名嘴也打不過他一個，這麼可笑的話他也說得出來？他不知道網路與直播的流量虛虛實實，一定也有不少人是抱著看笑話的心態收看他那「兒少不宜」、充滿不雅「感嘆詞」、少有實質論事、言之無物的直播嗎？十個名嘴打不過他一個？看他敢不敢到他口中的「下三濫節目」接受主持人及來賓挑戰，包他除了爆粗口壓人以外，完全說不過人家，只會落得被電爆的下場！

而他說「歧視男權」，筆者身為一個生活在台灣的男性，完全無法苟同！我從未感到我的男性身分受到什麼歧視。最後，他為何這麼挺柯？大概是因為柯是「口吐不帶髒字暴言版的館長」吧！

語文工作者

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書