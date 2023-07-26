自由開講》敢不敢？館長有種就上節目接受挑戰！

◎洪昱睿

在七一六由所謂的「網紅」「館長」陳之漢與時代力量前立委「咆哮濕身三扣」黃國昌發起的「偽公平正義救台灣」活動中，有一名女性舉著寫有民眾黨主席柯文哲「歧視女性罪狀」標語的A4紙張，沒想到竟然遭到陳之漢在直播中「公審」，講的都是「屁話」！

「館長」陳之漢16日舉行「公平正義救台灣」活動，事後在網路公審現場舉牌表達意見的女性。（報社合成／資料照、背景截圖自蔡宜彣臉書）

有政論節目主持人反嗆「館長你也差不多一點，一張A4紙你怕什麼怕？」，結果館長一樣利用直播反擊，除了飆罵人家是「下三濫節目」外，還秀A4紙，上頭寫著「請勿歧視男權！抗議！抗議！抗議！」，並再嗆聲「你們十個名嘴，在那個節目靠X，也抵不過我陳之漢一個人的流量，笑死了！十個名嘴也打不過我一個！」云云。

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首先，原先被指責的是柯文哲，柯本人都沒什麼回應了，他陳之漢是在大聲什麼？噢，秒懂！他是「護柯心切」嘛！不過他根本無視柯文哲「歧視女性」言論的事實，只會說人家講的是「屁話」，真是「某物種嘴裡吐不出象牙」！然後只會濫用直播，躲在網路上尋求同溫層來「抱團取暖」，跟他所塑造出來的陽剛形象真是一點也不搭。

其次，他罵人家是「下三濫節目」，問題是他以為作節目那麼簡單？政論節目從主持人到常見評論員們，上節目前都是要做足功課的，從政治、外交、選舉、中國、治安、科技、金融、軍事、司法、消費、食安、醫療、國際、社會事件等等，即使沒有相關背景，也要下功夫去瞭解、涉獵，甚至特別鑽研過，才有辦法在節目上發言，這些他懂嗎？

再者，他只會爆粗口嗆人家在節目「靠X」，抵不過他一個人的流量，十個名嘴也打不過他一個，這麼可笑的話他也說得出來？他不知道網路與直播的流量虛虛實實，一定也有不少人是抱著看笑話的心態收看他那「兒少不宜」、充滿不雅「感嘆詞」、少有實質論事、言之無物的直播嗎？十個名嘴打不過他一個？看他敢不敢到他口中的「下三濫節目」接受主持人及來賓挑戰，包他除了爆粗口壓人以外，完全說不過人家，只會落得被電爆的下場！

而他說「歧視男權」，筆者身為一個生活在台灣的男性，完全無法苟同！我從未感到我的男性身分受到什麼歧視。最後，他為何這麼挺柯？大概是因為柯是「口吐不帶髒字暴言版的館長」吧！

（語文工作者）

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