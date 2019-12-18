自由開講》建請這些男性政治人物 公開籌組歧視女性大聯盟

李安薇

在當代民主國家，政治人物需要透過彰顯個人立場，來連結和選民之間關係，若是候選人沒有特色，又或是對許多議題的立場搖擺，就較難被選民看見。此外也會希望和立場相近的候選人合作，以達到效益極大化之功用。

簡單來說，一方面希望凸顯個人對某件議題的態度，另方面也不想要過度被分票，所以政治人物習於以籌組聯盟的形式來參與競選，像在台灣過去就曾出現捍衛主權立場的「保台聯盟」，或是誓死反對台獨的「九二共識陣線」。

（資料照，本報合成）

不過在這幾年，筆者似乎看見了有別於過往僅聚焦於統獨的議題軸線，有一群政治人物對性別議題的立場極其相似，以各種醜化及歧視言論來攻擊女性，可謂同一個模子刻出來的，而且這些人的黨籍色彩是跨越了藍色以及白色。

像韓國瑜就表示「成熟女人像碗湯，再不喝會焦掉」，吳敦義則說過蔡英文是「衰尾查某」以及陳菊是「肥滋滋母豬」，自詡為白色力量的柯文哲則是更為誇張，諸如「台北市已經進口30萬外籍新娘」、「被強暴的比被誘姦的便宜」等，相關言論數都數不清。

柯文哲性別平等失言錄。

從選舉策略的角度來看，筆者建議這幾位男性政治人物，何不考慮就公開籌組「歧視女性大聯盟」呢，既然這就是你們的立場，何必遮遮掩掩，說不定真的能吸引到認同你們的選民呀？此外，讓國民黨與民眾黨有攜手合作的機會，這不也是美事一樁嗎？

（小資女）

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