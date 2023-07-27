自由開講》民主時代的雍正夢，慣老闆柯文哲與他的職場帝王術

王東柏

帝王術，一種中國帝制時期常用的政治權謀手段，長話短說的解釋就是：「君王有意放任下位者相互爭鬥、猜忌、內耗，進而分化力量，讓下位者無法團結抗命，在替君王賣命時因為要爭取自己的權位，只能拼命討好與替君王賣命，藉由不斷的內部鬥爭，也讓君王更鞏固自己的權力。」

放眼台灣政壇，最熱衷於帝王術並無法自拔的，號稱新政治的柯文哲絕對當之無愧，自比雍正，把市府人事當做自己的權杖使用，曾在前副市長周麗芳、前文化局長倪重華相繼離職後，無視當事人感受說「自從開除兩個人以後，現在突然很想開除人。」也對民眾黨立委賴香伶說過：「誰家的狗，自己帶回去管好。」

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這種完全不尊重人的言論與做事方式，如果我們在職場上遇到的是這種頂頭上司，一般人是否還會稱讚他是個：「早上七點半開會，務實勤奮工作每一天」的人？答案顯而易見。

放眼台灣政壇，最熱衷於帝王術並無法自拔的，號稱新政治的柯文哲絕對當之無愧。（本報資料照）

當我們自己是勞工時，會因為沒有獲得該有的勞權而生氣，但當柯文哲任意揚言開除任何人，甚至羞辱下屬為狗與太監時，我們反而拍手叫好，覺得他就是鐵腕執政，甚至認為這個人就是適合帶領台灣的人。壓榨謾罵任何人，都是不正確的事，台灣民眾更不能選出一個有帝王思想的領導人。

民主的種子在台灣已過了二十載，說多不多，說少很少，我們也必須坦言，台灣的民主確實還不到相當成熟，整個社會也還在學習民主的過程 但如果，我們選出這種有著極致華人醬缸文化帝王思想的執政者，就有如狠狠打了台灣民主一個大耳光，也對不起先進們給我們的民主果實，這樣的選擇，仿佛就在說：「給了你們選擇的權利，但你們卻用民主的方式選出了一個獨裁思想的皇帝。」

這或許就是最諷刺的黑色幽默吧。

但政治不是脫口秀，不是寫了一個好笑的段子，大家隨便笑一笑就過了，每個選擇都是有代價的，代價有可能是國際間的嘲笑、是台灣社會的空轉與混亂，甚至是葬送下一代的未來。

選舉還有半年，我們應該靜下心，好好的思考一件事：「如果這個人是我們的總統，他代表的是台灣的門面，是個要代表我們接待各國的政要的人。」

而這幾位候選人之中，你會選擇誰代表你？這個答案，就留給各位填寫了。

（研究生）

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