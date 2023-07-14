自由開講》新政治成新封建，柯文哲才是滿腦意識型態

蔡秉恩

柯文哲在網路節目上公開表示：「那以後請蔡英文、賴清德不要去拜媽祖，不管是媽祖、關公還是保生大帝，都是外省人，都來自敵國的，都是中共同路人，有本事以後賴清德都不要去走廟 。」柯文哲將宗教信仰視為統獨的標準，忽略社會脈絡等背景，缺乏正確的文化知識。而「忽略脈絡」正是柯文哲一貫的手法，透過這種似是而非的批評、帶風向，破壞民主社會的溝通。柯文哲稱媽祖、關公等為中共同路人，更凸顯柯文哲正是台灣最喜歡「搞意識型態」的政治人物。

柯文哲將其和台灣民眾黨視為打破藍綠的第三勢力，試圖創造「藍綠一樣爛」、「兩黨只搞意識型態」等輿論來吸引中間選民的支持。部分台灣選民確實對於民進黨的執政不信任，同時也對僵固的兩黨政治感到失望。故柯文哲以「白色力量」為號召，形塑「新政治」的形象，以博取多數選民的認同。使其2018年得以成功連任台北市長，而民眾黨也在2020大選和2022地方選舉獲得一定影響力，如今柯文哲乘著這股勢力，將出線挑戰2024總統大選。

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柯文哲近期卻以「太監」羞辱北流董事長黃韻玲，讓柯文哲自豪的新政治成了新封建。（本報資料照）

然而，身為總統候選人的柯文哲近期卻以「太監」羞辱北流董事長黃韻玲，讓柯文哲自豪的新政治成了新封建。柯文哲頻頻地失言，不是因其個性耿直，而是其思想本身就是扭曲的。厭女言論的例子不勝枚舉，對文組科系的歧視，都顯見其不能接納多元文化的性格。不只思想封建、保守，更頻頻講錯話破壞台灣與他國的外交情誼。其今年更數次在外交場合失言。先是稱釣魚台不要主權只要釣魚、又和華府重要智庫德國馬歇爾基金會的葛來儀主任隔空對罵，近日更將自民黨參議院幹事長誤稱為自民黨幹事長，差點引發外交危機。這一次又一次的失言證明柯文哲不只不懂改進，更是一個目中無人，一言不合就和外賓對嗆的候選人。

除了，新政治成新封建外，柯文哲的「白色泡泡」也漸漸被戳破，成天將「愛搞意識型態」掛在嘴邊的柯文哲，證明他就是最愛搞意識型態的政治掮客。從稱「媽祖是中共同路人」一事，便可看出柯文哲擅長透過去脈絡化的評論，製造對立。加上柯文哲「以問題解決問題」的話術，使其得以建立新政治的品牌形象。在現今網路資訊爆炸的時代下，其言論得以引導選民相信柯文哲所說的話，並營造自己「敢說別人不敢說的話」的形象。同時搭配上其操弄人民對國民兩黨的不信任，將現有體制的問題點出來批評兩黨，強化國內厭惡兩黨的情緒，以壯大自己的白色力量。

若仔細觀察，也可以發現在面對敏感的國政問題時，柯文哲的反應也毫無新意，僅點出問題，未將實際解方告訴大家。在所謂的「說真話」、「打破藍綠」背後，如果細想特定議題柯文哲和民眾黨的立場，就會發現一時之間無法回答其論述和立場為何。

這正是為何柯文哲是看風向的政治掮客，更成了操弄選民情緒的民粹。當台灣成為國際關注的焦點時，抱持封建思想、掮客個性和民粹特質的柯文哲若當選總統，勢必讓台灣原先驕傲的民主，非但不進步反而更加退步，確確實實地破壞了台灣多年來建立的多元和民主社會。

（作者為台師大公民教育與活動領導學系在學生）

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