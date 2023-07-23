法操》YouBike不見算我頭上！租車前要注意什麼？

承租物件時應該詳細閱讀契約內容，承租時也應該注意保管義務，以免後續紛爭發生。

◎法操司想傳媒

日前有民眾在ptt上爆料表示，他向北市租借YouBike，停在店外後去購物，離開時發現車輛遭竊，致電客服僅被要求償1萬5000元，報案竊盜還被警方說只能報「遺失物」，市民不滿地說：微笑單車的邏輯，不是找到偷竊者，而是使用者賠完就好，「這樣還不夠鴨霸嗎？」

YouBike示意圖。（資料照）



承租人應向租賃物負「善良管理人」注意義務



《民法》432條中有一條對承租人的規定：「承租人應以善良管理人之注意，保管租賃物，租賃物有生產力者，並應保持其生產力。承租人違反前項義務，致租賃物毀損、滅失者，負損害賠償責任。但依約定之方法或依物之性質而定之方法為使用、收益，致有變更或毀損者，不在此限。」



所謂的「善良管理人注意義務」並非我們社會對人評價的善惡與否，而是在民法上判定過失責任輕重的標準，「善良管理人注意義務」的注意程度，要比普通一般人處理自己事務的注意程度還要再高，如果沒有盡到這種程度的注意，以之後若發生損害，就會被認定為有過失，應該負賠償的責任。



舉租屋的例子來看，一般人都知道在房間內放鞭炮是一件很危險的事，如果有承租人做了在房間內放鞭炮的行為，顯然就是沒有盡到善良管理人的注意義務，如果因而造成房屋受損，該承租人就應該對出租人負損害賠償責任。



回到YouBike失竊這件事來看，這名網友向YouBike公司租借腳踏車，理應負善良管理人注意義務，因為自己的疏忽導自腳踏車遭竊，就需要向YouBike公司負損害賠償責任。



不過根據YouBike的使用條約：「因可歸責於會員或本契約第十條第（三）項所指第三人之事由，且該自行車自遺失日起逾三個月未尋回者，會員應按YouBike 1.0車款新臺幣9,000元、YouBike 2.0車款新臺幣15,000元之標準賠付本公司。如嗣後車輛尋回並歸還予本公司者，本公司將以會員已賠償之金額為限、扣除車輛必要之維護檢修費用後，無息返還會員剩餘金額。」



這條使用條約許多民眾覺得不解，既然已經賠償那為什麼腳踏車還是屬於YouBike公司所有？由於這項條款為YouBike公司片面擬定，為定型化契約條款，這名網友如果不服YouBike的使用規定，可以依《民法》247條之1規定，主張該項定型化契約條款有加重民眾責任，為顯失公平條款，應屬無效約定，再由法院進行判決，則有機會可以免除賠償9000到15000元的責任。

因為沒有YouBike所有權，報警不能報失竊？



文中網友表示到警察局報案YouBike失竊，警方因為他不是YouBike的所有人，並不能竊盜罪辦理，只能用遺失物處理，其實警察的作法只對了一半。根據《刑法》320條：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」



因為網友並不是腳踏車的所有人，所以不是這條當中的「他人」，所以不屬於犯罪被害人，沒有告訴權。不過竊盜罪為「非告訴乃論」之罪，只要檢警機關知有犯罪嫌疑及須進行調查，不用等待告訴人提起告訴。



法操提醒您，承租物件時應該詳細閱讀契約內容，承租時也應該注意保管義務，以免後續紛爭發生。

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本文經授權轉載自法操 YouBike不見算我頭上！租車前要注意什麼？

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