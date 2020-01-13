法操》【選舉小教室】偷把家人的「身分證」藏起來，該當何罪？

為了阻止家人投票，而偷藏身分證的行為究竟觸犯了那些法規範呢？

◎法操司想傳媒

大家都知道，臺灣選舉最重要的「證件」就是「身分證」，若沒有身分證是不能投票的！有網友在FB上分享「朋友的身分證被他媽媽藏起來，在他極力要求之下，他媽媽仍不願意交出，並表示『兩黨一樣爛，你不准給我去投票』。」於是這位朋友就報警了！

此一事件引起網友討論，有些人認為此舉是大義滅親，但也有人認為不應該為選舉傷了和氣。而本文想要聚焦的，不是鬧上警察局的對錯，而是為了阻止家人投票，而偷藏身分證的行為究竟觸犯了那些法規範呢？

竊盜？侵占？

竊盜與侵占的差異在於，竊盜是將原本不在自己手中的東西，偷到自己的手中；侵佔則是把別人交給你保管的東西，佔為己有。但這兩罪皆必須具備「不法所有意圖」的財產犯罪，但家人藏匿身分證的目的在於阻止投票，並為想要利用身分證去圖謀其他利益。所以應該不會成立竊盜或是侵占罪。

妨害投票罪？

依據刑法第142條規定：「以強暴脅迫或其他非法之方法，妨害他人自由行使法定之政治上選舉或其他投票權者，處五年以下有期徒刑。」偷他人身分證的行為，阻止他人投票，可能會構成以其他非法之方法，妨害他人自由行使投票權。或可依同法第147條，妨害投票者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

身分證不見最佳解決辦法！

透過判決書查詢系統查詢，並無找到有關偷竊身分證妨害投票的案例。而若發現自己的身分證不見，不論是被偷或是遺失，可以趕快去離自己最近的戶政事務所，只要攜帶貼有相片之身分證明文件，及2年內相片，繳交規費200元即可補發。

而現在許多戶政事務所都有夜間延長上班時間的服務，許多戶政事務所都延長服務至晚上8時。但基於國民身分證安全管控問題，夜間延長上班時段無法現場製證，需隔日早上9:30後再至所領證。但依據防範選舉人重複投票或冒領選舉票辦法第9條規定，「補發之新身分證尚未領得前，應憑戶政機關發給貼有相片之證明書領取選票」。

但選前一日，因為各戶政事務所為確保選舉人資料正確，所以暫停夜間服務，所以請大家把握選舉前的最後機會，趕快確認自己的身分證是否還在身上！若遺失，請立即至戶政事務所補辦！

本文經授權轉載自法操 【選舉小教室】偷把家人的「身分證」藏起來，該當何罪？

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