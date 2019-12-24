法操》【台灣法律史】迎接「現代法」的台灣

原本不屬於西方的台灣，在什麼時候開始接觸「現代法」？關鍵的1895年究竟改變了台灣什麼？

◎法操司想傳媒

台灣法律史，終於進入「現代」意義的法律體系。本文所指的「現代」（modern），並非指時間，而是西方的價值和西方的事物，是與漢族及原住民族的「傳統」事物和價值相對比。原本不屬於西方的台灣，在什麼時候開始接觸現代法？關鍵的1895年究竟改變了台灣什麼？

西方法是怎麼產生的？

17世紀，人類自我意識覺醒，逐漸發展出「個人主義」的價值觀，「啟蒙運動」興起，人不再是做為國王、貴族的工具而存在，人是為了自己而存在。主張具有「理性」的每一個人是生而自由平等，應該共同決定我們的政治制度，所以發展出民主。

由於西方社會「資產階級」，剛好符合「理性獨立個體」的想像，他們開始向國王爭取他們的權利，所以會發動革命，如1688年英國光榮革命、1776年美國獨立、1789年法國大革命。這些革命後所創建的法律，都是資本階級爭取而來，所以他們的共同點為「對政府不信任」。光榮革命，確立君主立憲的制度，由議會來制定法律，還有讓法院去獨立決定法律。美國獨立更加落實權力分立，因為曾為殖民地的他們對政府更加不信任。法國大革命，天賦人權、主權在民、權力分立。

這就是「現代法」，他的基本精神是「追求個體的利益」，「不信任政府、國家」。

改變台灣的1895年

現代法規範與台灣在1895年相遇，當時清國在甲午戰爭中敗給日本，清國以台灣主權換取日軍退出清國領土。依據馬關條約第二條，清國永遠將台灣全島及附屬島嶼割讓給日本國。此場戰爭不只改變台灣，同時也確定了中國「天朝」體制的結束，進入日本國和清國兩個平等對立主權國家的條約體制，而清國也承認朝鮮國成為國際法上的主權國家。

清國承認台灣獨立？

馬關條約於4月17日簽訂，5月8日換約生效，6月2日進行移交。但在5月29日午後6時天津李鴻章發電報給東京伊藤博文，內容為「台灣人民」既然已經「宣告獨立」（當時台灣成立台灣民主國），所以清國已經無管轄權，清國委員只能按照契約明文做儀式性的交接。所以6月2日日本與清國的官員是在基隆的外海進行移交的。

釣魚台到底是誰的？

而這樣的歷史事實，其實跟現在釣魚台主權爭議息息相關。當時清國割讓給日本的是台灣全島及「附屬島嶼」。究竟這些附屬島嶼是否有包含釣魚台列嶼呢？日方主張在簽馬關條約以前，就已經將釣魚台列在日本國土裡面。所以不認為是台灣附屬島嶼。而中國主張，釣魚台自古以來屬於中國。

但是什麼才是利於台灣的主張呢？王泰升老師提到，我們應該考量當時日本在統治台灣時，將釣魚台管轄劃在沖繩還是台灣？從事實上，當時台灣漁民是不是都一直有在使用釣魚台的漁場？若一直強調自古以來皆屬於中國，會產生以下兩個問題：首先，從國際法角度上來看，東亞自古並沒有主權概念，19世紀才有現代的國際法主權概念。再者，若臺灣主張釣魚台自古以來屬於中國，是在為人作嫁，因為聯合國1971年的決議以經說很清楚了。

人不同，所以法律規範也會不同

日本統治時期正式將現代西方法帶入臺灣，但這些規範，實際上真的有被當時生活在臺灣人民普遍遵守嗎？是否有類似歷史情境、社會力，以至於「實現」這樣的西方法？王泰升老師提到，法律體系是由人和法律規範建立的：

臺灣可能碰的的衝突在於過去傳統儒家一直提倡要信任政府，是完全信任政府的判斷，父母官會為所有人民好。即便是與政府對抗的體制下建立的西方現代法，所建構的法律體系也不全然相同。各國不同的文化經驗、與政府對立程度等，建立出屬於自己的法律體系。

以檢察官制度為例，歐陸法系的檢察官，和司法官都是官，相信檢察官還公益代表。但美國更講求對立，檢察官是純粹的原告。這些不同的發展，都具體體現「人民對國家權力的信賴度有多大」。我國的教導是，檢察官會為了公益，是法治國的守護神。但對美國人民來說，他就是國家，就是有可能會侵害人民。

體制內改革必然的結果，就是臣服於體制

在以個人為主體這套現代法架構下，只要是人就能夠行駛這些權利，所以能夠讓「被壓迫者」透過這樣的法律制度去「對抗」壓迫者。例如：1857年美國最高法院還把黑人當做財產權的客體，但最後黑人的歐巴馬當上美國的總統。只要爭取成為人後，就可以享有這樣的制度。不過在體制內改革的結果，就是進入體制，跟著體制的遊戲規則走。

資料來源：臺大開放課程王泰升老師《台灣法律史》

本文經授權轉載自法操 【台灣法律史】迎接「現代法」的台灣

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