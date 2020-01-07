法操》【法操小教室】參謀總長的職掌

參謀總長是我國國防體系中十分重要的職位，但大家知道參謀總長實際上是做什麼的嗎？和國防部長、陸海空軍司令以及後備指揮官等等有什麼分別呢？

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◎法操司想傳媒

2020年1月2日上午，我國國軍一架黑鷹直升機原定載運13位軍官，至宜蘭東澳嶺執行春節慰勉行程，但因不明原因在烏來山區迫降失事，包括參謀總長沈一鳴上將等8位軍官不幸罹難，我軍痛失英才。

（國防部奉總統核定於2020年1月4日至7日上午9時至下午9時，開放台北賓館提供全國民眾追思沈一鳴參謀總長、韓正宏總士官督導長、于親文副局長、洪鴻鈞助理次長、黃聖航侍從官、葉建儀分隊長、劉鎮富飛行官、許鴻彬機工長等殉職將士。）

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參謀總長是我國國防體系中十分重要的職位，但大家知道參謀總長實際上是做什麼的嗎？和國防部長、陸海空軍司令以及後備指揮官等等有什麼分別呢？

參謀總長的職權內容有哪些？

根據國防法第13條、國防部組織法5條規定，參謀本部是國防部長的軍令幕僚及三軍聯合作戰指揮機構，參謀本部由參謀總長一人，承國防部長的命令負責軍令事項指揮軍隊，簡單來說，參謀總長是我國軍令體系中，在國防部長以下的最高領導人。雖然我國沒有核彈，但有網友將參謀總長比喻為「擁有核彈鑰匙的人」，可一點也不為過。

參謀總長有多大？

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由上圖可以清楚看出，參謀本部和國防部副部長、陸海空軍司令部、後備與憲兵指揮部都是直接隸屬於國防部長，又因為國防法第12條規定國防部長為文官職，參謀總長可說是國軍領導階層中軍職身分的最高領導人之一。

過去參謀本部曾經直接管轄陸軍、海軍、空軍、聯合勤務各總司令部、憲兵司令部及軍管區司令部，參謀總長為總統的幕僚長，總統直接經由參謀總長指揮軍隊，形成軍政（國防部）和軍令（參謀本部）並行的狀況，經過國防二法、國防六法等多次修正後，國防體系走向文人領軍、權責相副、軍政軍令一元化，參謀本部改隸國防部之下，參謀總長也從原本的一級上將，降為上將即可擔任（國防部參謀本部組織法第4條）。

在國防相關法規修正中，文人領軍（Civilian Control over the Military）是相當重要的一環，因為文人領軍正是民主社會的體現。除了避免軍人武力干政或濫權，軍隊是國家的軍隊，自然應該由具有民意基礎的政府指派文官領導，而非由軍人內部體系產生的將官掌控。

參考資料

參謀總長為軍令副部長 勿渲染黑鷹失事危機／王臻明

維基百科（國防部參謀本部）

本文經授權轉載自法操 【法操小教室】參謀總長的職掌

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