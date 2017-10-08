台灣回憶探險團》【歷史上的今天】1960年10月8日，雷震因《自由中國》案遭中華民國政權以「叛亂煽動罪」拘禁並褫奪公權。

1960年的今天(10月8日)，主張應該要有反對黨、批判黨國體制的雷震，被警備總部軍事法庭的小飛俠們當成惡魔黨抓去關了。那也是許多人心目中，社會一片祥和，最美好的時代。直至今日，黨國價值遺毒依然陰魂不散。

台灣回憶探險團

1960年9月4日，雷震因《自由中國》案遭中華民國政權逮捕，同年10月8日，警備總部軍法處高等軍事法庭判決宣告，雷震以「叛亂煽動罪」拘禁10年，褫奪公民權7年。

雷震先生。

「我們深信，凡屬大多數人合理的共同願望遲早總有實現的一天。自由，民主，人權保障這些要求，決不是霸佔國家權力的少數私人所能永久阻遏的。」

這段話出自自由主義大師殷海光在《自由中國》雜誌上發表的文章〈大江東流擋不住〉，聲明新反對黨的成立就像潮流般無法被遏止。三天後，1960年9月4日，主編雷震等人遭到逮捕，而後雷震在軍事法庭上以「為匪宣傳」、「知匪不報」的罪名被判處十年徒刑。