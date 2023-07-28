胡，怎麼說》「吃黨奶水長大的」變「抓爛黨奶嘴的」，藍營又在演荒謬政治舊把戲！

胡文輝

30年前，我曾聽過，中國國民黨內有人大罵：「那些人都是吃黨的奶水長大的，現在黨中央不是他們掌控了，他們動輒就砲轟黨中央，把奶嘴抓爛，就是不給別人吃！」這是當年國民黨內挺李登輝的集思會大將吳梓，批評黨內政敵新國民黨連線趙少康等的話。

30年後，我看到，中國國民黨提名的總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，點名批判藍營鐵票區立委參選人、馬系的羅智強，「看不起他在最安全的選區搞把戲！」明知提名已定於一尊侯友宜，竟然高喊「政黨輪替大聯盟」，提出「重做民調」荒謬想法，傷害全黨士氣！

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歷史不會重來，但錯誤會一再重演，損人利己、不惜害黨誤國的政治把戲，更是一再重複，因為總是有同溫層鐵桿藍桶「入戲的觀眾」捧場。30年前的時代，國民黨很肥本錢很多，還經得起一場場內鬥；30多年後的今天，中國國民黨今非昔比了，下野了、國會少數了、肥得流油的黨產沒了，核心理念反共全都消失了、反而是親共更猖狂、舔共愈陷愈深....。

中國國民黨提名的總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，點名批判藍營馬系的羅智強，「看不起他在最安全的選區搞把戲！」。（本報資料照）

此時國民黨又上演內鬥的政治把戲，彷彿依稀30年前戲碼部分重播，當年他們不認為總統兼國民黨黨主席李登輝是「自己人」，現在也不認同侯友宜是他們「自己人」。

當然，李登輝、侯友宜高下差很大，大不同！李登輝自有一套建設大台灣的宏觀建國方略，的確不同於那些老國民黨權貴集團二代的小中國思維（認同一個中國、自甘依附於中國夢之下，台灣只是中國一部分的小中國）；侯友宜則為了讓深藍那些人能接受他，盡全力交心模仿，成為典型的國民黨人，這陣子下來，侯侯不見了，簡直成了「韓（國瑜）友宜、趙（少康）友宜、朱（立倫）友宜、韓趙朱...友宜」。

但是，侯友宜即使做了那些事，黨內換侯、挺郭的聲音卻從未間斷，侯友宜怎麼都不會被深藍認為是「自己人」。當他民調高高在上時，深藍那些人不但不敢公開唱反調，更競相貼緊他，近幾個月來，侯友宜民調低低在下，成為侯老三、侯老四，換侯的聲音從潛藏的伏流上了檯面，藍白組政黨大聯盟、重做民調，侯友宜、郭台銘、柯文哲三人，民調第一的當總統候選人、第二的搭配競選副總統，第三的出局....。種種換侯意見，不一而足，但都以侯讓出藍營總統侯選人提名為前提。

我不是藍營入戲的觀眾，只是經常在一旁看好戲，而且經常看了就倒胃口，有時不得不喝倒彩。

冷眼看國民黨這場一再重演的政治把戲，我奇怪的是，5月17日，國民黨中常會通過徵召侯友宜為總統參選人、7月23日，國民黨全代會通過提名侯友宜參選總統，藍營反侯勢力此時才出來高喊「換侯」、「政黨輪替大聯盟」、「重新民調決定正、副總統侯選人」。這好比火車都開出去好久了（中常會），下一站（全代會）都過去了，羅智強等那些人自己嚴重遲到了兩個多月，卻怪火車誤點、大吹哨子要把火車叫回來，要等沒買票的郭台銘、根本不是要搭這班火車的柯文哲一起上車補票（重做民調），這樣如果可以，那真是太奇怪、太荒謬了。

不過，從他們的思維來看，藍營火車只能給自己人坐，又從中國人一向「人不為己、人不為自己人，天誅天滅」的自私基因來看，也就見怪不怪、見謬不謬了。當這個做過傷天害理、不公不義、誤國害民的事，早已罄竹難書的中國黨，淪為歷史的荒煙漫草之時，他們擁抱的會是什麼？

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