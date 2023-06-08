胡，怎麼說》尷尬了，侯老三！得意了，柯老二!小心了，賴老大!

尷尬了，侯老三！

想當年，雄糾糾，氣昂昂，民調勇冠藍綠白，氣勢屌打競爭者。怎的517中國國民黨徵召提名、藍袍加身，就聲勢如炎夏雪崩直直落，不但民調慘輸綠的賴清德，竟也落在白的柯文哲之後，支持度只剩18%，變成「老三」！

民調老三，也就罷了，偏偏中國國民黨中央為他和中常委共餐訂的是「老三盒餐」，不是老三盒餐不好吃，而是時機太巧，也許不是故意唱衰，卻反映了民調老三的事實。

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綠、白兩陣營趁機打落水狗心態，當然不會手軟，都希望一舉打趴侯友宜，讓他趴到明年一月大選都爬不起來，綠營要的是藉此壓住侯友宜氣勢、白營偷笑忙著想方設法搬藍營選票，以邊緣化侯，營造柯老二將代表白藍、決戰綠軍賴清德之勢。藍營內部則「換侯」之聲又在蠢蠢欲動，伺機出手。

不過，綠、白恐怕都將犯了「看不起侯老三」的錯誤，因為517才徵召提名，侯顯然尚未準備好，不過他的基層潛力，未來還有很多發揮的空間。藍軍反侯勢力終將歸隊，若重演臨陣換將，鐵定就是內部兩敗俱傷，藍黨慘敗之局。

得意了，柯老二!

柯文哲近來提出什麼治國好政見?沒有!講出令人感動莫名的話?沒有!做了什麼令人欽佩的事?都沒有啊!倒是和美國學者葛來儀隔空互嗆，嗆到自己惱羞成怒。那麼，他憑什麼變老二?只是靠別人犯錯他撿便宜而已。不過，得意就容易忘形，講什麼要改變中國之類的肖話，這不就是和平演變中共嗎?他在日本又講「台灣漁民不要釣魚台土地」，這句可能惹怒中共當局的話，顯示他得意於佔到老二之位，想要調整路線以和民調居老大的賴清德直接競爭。

不過，話說回來，民意如流水，柯文哲的話比流水還不可靠，葛來儀講他「不誠實」，應該是擊中要害，否則何須惱羞成怒、口出惡言?

小心了，賴老大!

千萬不能以原來激爭的對手侯落老三而喜，目前領先，不是代表明年1月會贏。就像運動競賽上常講的，終場結束比賽的哨聲響起之前，都不能任何鬆懈或放水，更不能放棄每一張選票!

不管誰老大、誰老二、誰老三，千千萬萬不能當中共的小三，若當了中共「小三」，則絕對落選、身敗名裂成千古恨!

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