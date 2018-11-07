台灣回憶探險團》黑道當政記憶回顧：率眾槍殺仇家的議長鄭太吉！

也許事過境遷，人們早已遺忘黑道橫行政壇，幫派份子紛紛成為各級民代，以暴力手段圍事威脅他人，最後公然槍決仇家的恐怖。但近來「黑道」、「賭場」等等關鍵字又再次發酵時，輿論的反應卻是毫無警覺的天真社會。

◎台灣回憶探險團

中華民國政權來臺進行外來少數統治，為了維持其政權，長久以來與黑道掛勾，跳脫法律為其處理看不順眼的人事物，白色恐怖時期反抗威權統治、爭取民主的人士，動輒遭騷擾、凌虐、砸屋砸店、甚至莫名其妙喪命、全家滅門。

到了1984年江南案，中華民國政權竟直接派黑道去美國殺蔣經國傳作者美籍作家江南，東窗事發引起美方震怒，也間接使得蔣經國無法再讓兒子世襲接班、臺灣走向解嚴。

而在解嚴後臺灣逐步走向民主化，中國國民黨依然仗著其厚實的權力財力扶植黑道份子透過選舉延續政權，解嚴後1990年代的鄭太吉事件，即為其中經典案例。

原為一清專案管訓流氓的鄭太吉，當選屏東縣議員後在中國國民黨支持下擔任議長，替國民黨後來的貪汙縣長伍澤元掃除障礙，橫行鄉里，掌握地方媒體有線電視，並扶植其手下紛紛擔任各級民意代表，甚至曾將警察局長叫去訓話，警察一度無人敢偵辦其案件，有對其不利的報導就搗毀報社，事後出言恐嚇，囂張至極。

鄭太吉遭判死刑新聞。

1994年12月13日凌晨，鄭太吉因賭場糾紛與另一人鍾源峰有恩怨，率領縣議員黃慶平等手下數人前往，在鍾源峰母親面前不顧其下跪苦苦哀求，鄭太吉率先開槍夥同黨羽將鍾源峰亂槍打死。

事後在其惡勢力下記者、檢察官、警察都遭受極大威脅，最後在立委蔡式淵12月16日於國是論壇直接點名鄭太吉公然殺人，消息傳開全島一片譁然，輿論難以收拾下兩日後將其逮捕歸案。始終否認殺人的鄭太吉最後在法庭中終於承認犯案，家屬以精神異常為由要求抗辯，最終還是被判死刑伏法。

鄭太吉在中國國民黨扶植下當選屏東縣議長新聞（選後沒幾天立刻爆發賄選醜聞，之後並遭判刑定讞）。

也許事過境遷，人們早已遺忘黑道橫行政壇，幫派份子紛紛成為各級民代，以暴力手段圍事威脅他人，最後公然槍決仇家的恐怖。近來「黑道」、「賭場」等等關鍵字又再次發酵，輿論的反應卻是毫無警覺的天真社會。

我們，真的能從歷史學到教訓嗎？

鍾源峰遭鄭太吉率眾公然亂槍打死之新聞。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 黑道當政記憶回顧：率眾槍殺仇家的議長鄭太吉！