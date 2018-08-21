台灣回憶探險團》慰安婦求償困境的始作俑者！

2018/8/14，中國國民黨在劫收自日產的地立了慰安婦銅像宣稱要日本賠償。荒謬的政黨、扭曲的政權、無恥的政客、被消費的議題，到2018年的今日，我們依然糾結在無解的困境。

◎台灣回憶探險團

（圖：引用自自由時報報導）

報載中國國民黨日前於臺南市黨部旁立慰安婦銅像，宣稱要日本賠償，為選舉消費慰安婦議題意味濃厚，遭來批評。

先不論放置銅像的地點，為原日本時代「北白川宮能久親王御舍營所址紀念碑」，戰後應該充公的地為什麼會變成中國國民黨黨產耐人尋味。許多人不知道的是，從為日本帝國作戰的臺籍日本兵到臺籍慰安婦向日本要求合理求償困境的始作俑者，就是「中國國民黨」。

事情從1945年戰爭結束講起，日本實質上是被美國所擊敗，在中國本土的日軍依然有一定實力，蔣介石擔心在中國的日軍不服從投降命令，或是將武裝交給中共，因此對日本宣告含放棄戰爭賠償請求權在內的多項條件，以換取日軍配合。之後中華民國政權在經歷國共內戰敗逃臺灣等等事件後，在主客觀條件皆不利的情形下已無法主張賠償，於1952年與日簽訂「中日和約」放棄戰爭賠償。

1952年8月2日，蔣中正與葉公超簽署、蓋印中華民國國璽的中日和約批准書。（維基共享）

雖然宣告放棄戰爭賠償，但中華民國政權實際上卻把日本在臺龐大驚人各式資產佔個精光（俗稱：劫收），日人從臺灣被引揚回日本本土時，只能帶隨身行李和少量現金，管你有多少動產/不動產/商業會社/各式建設一概被劫收。不清不楚的資產侵佔也衍生之後向日本主張如臺籍日本兵、慰安婦求償的困境。

引述劉夏如文（連結見延伸閱讀）：「接收的日產處理不清，導致日後台籍日本兵索賠運動困難重重。日本政府以國籍為由不肯比照適用日本本國人的戰爭受害者補償，民間求償團體希望政府能出面交涉，多次陳情，1994年行政院長連戰回函表示：「因為我政府對日債務（接受的日產），多於債權，為了避免日方提出同時解決中日間債權債務的要求，不宜由政府出面對日索賠。」任由台籍老兵自生自滅。」

連戰：「因為我政府對日債務（接受的日產），多於債權，為了避免日方提出同時解決中日間債權債務的要求，不宜由政府出面對日索賠。」

翻譯成白話就是：「錢你們自己去要啦，中華民國出面的話萬一日本跟我要回侵佔的資產怎麼辦」

連戰（右）：「因為我政府對日債務（接受的日產），多於債權，為了避免日方提出同時解決中日間債權債務的要求，不宜由政府出面對日索賠。」（資料照）

慰安婦求償除了面臨類似困境外，黨國價值籠罩下更將臺籍慰安婦以中日戰爭的框架進行政治操作，導致諸多當事人遭受恐嚇威脅不敢領取日本亞洲女性和平國民基金的補償金及總理道歉信。

然後2018/8/14，中國國民黨在劫收自日產的地立了慰安婦銅像宣稱要日本賠償。

荒謬的政黨、扭曲的政權、無恥的政客、被消費的議題，到2018年的今日，我們依然糾結在無解的困境。

慰安婦求償除了面臨類似困境外，黨國價值籠罩下更將臺籍慰安婦以中日戰爭的框架進行政治操作。（資料照）

延伸閱讀：



慰安婦問題與台日關係正常化（二） ──日華的戰後處理與台灣慰安婦問題 （劉夏如）

http://www.thinkingtaiwan.com/content/5096

為什麼黨國份子一崩潰就會扯到日本？

http://www.twmemory.org/?p=11251

1946.2.18 中華民國政權公佈「臺灣省接收委員日產處理委員會組織規程」

http://www.twmemory.org/?p=12283

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：慰安婦求償困境的始作俑者