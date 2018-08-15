台灣回憶探險團》課綱中國史納入東亞，黨國玻璃心碎裂。

二戰後中華民國外來政權在臺遂行極權少數統治，外來少數統治者想維持其統治利益，除了維持極權統治以外，最有效的方式就是透過教育將臺灣人改造成中國人，以避免自己成為實質上的少數。

◎台灣回憶探險團

教育部課審大會定調高中歷史課程，撇除以往中國天朝史觀，將臺灣曾遭受西歐影響、中國史分域東亞等概念納入課綱。消息傳出黨國勢力抓狂，「數典忘祖」「日本變你我祖先」？ 等言論齊飛，玻璃心碎裂。

看不懂這在演哪齣？如果了解臺灣戰後的歷史脈絡，就不難理解許多社會現象背後的癥結是什麼。

二戰後中華民國外來政權在臺遂行極權少數統治，外來少數統治者想維持其統治利益，除了維持極權統治以外，最有效的方式就是透過教育將臺灣人改造成中國人，以避免自己成為實質上的少數。在長期戒嚴下透過國民教育、娛樂等無孔不入的改造機制，數個世代的臺灣人遭到徹底清洗，黨國勢力取得絕對優勢，使得臺灣復原的速度異常緩慢。

但在數不盡的人前仆後繼犧牲下臺灣篳路藍縷的走向民主化，也註定了政權終將回到人口佔多數的臺灣人手上。從被強硬植入的中國史觀、中國國家認同、外來歷史記憶，也會隨著一點一點朝實際的人口結構修正。在這個「外來的少數中華民國被臺灣吞噬」的過程中，不管是黨國的既得利益者、被黨國洗腦的信徒、想向昔日敵營撈一杯羹的投機者，必然動作頻頻，這類荒謬鬧劇，恐怕還要長期上演。

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本文經授權轉載自台灣回憶探險團：課綱中國史納入東亞，黨國玻璃心碎裂。