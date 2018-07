台灣回憶探險團》中國民主化，關我們什麼事？

覺得中華民國不能亡、中國必須民主化,你們可以自己去救,買張機票就可以開始進行,而不是只敢躲在臺灣這塊土地嚐盡好處,覺得這些都是你們應得的,覺得臺灣人有義務無償處理你們的問題。

◎台灣回憶探險團

長久以來,黨國信徒懷抱著大中華大夢,認為臺灣理所當然就是成就他們大夢的免費提款機,早年說要反攻大陸,後來又宣稱「臺灣是中國民主化的希望」,因為臺灣的民主成果可以作為中國走向民主的動力。

想要復興中華民國?

為什麼不馬上組織革命部隊,潛入匪區推翻萬惡共匪呢?做不到?喔對了,想必是革命會死人,沒種革命是吧?

想要中國走向民主化?

為什麼不馬上去匪區推動民主呢?為什麼不去匪區辦黨外雜誌?為什麼不去辦遊行?為什麼不去被逮捕、槍決、家人被滅門屠殺、莫名其妙從高樓被拋下,一次又一次用血淚喚醒沈睡的人民?

這些講法根本太扯,做不到?

那你們知道,這些都是臺灣人從中華民國政權手上爭取民主,付出過的代價嗎?

請問中國的民主化,關我們臺灣什麼事?

覺得中華民國不能亡、中國必須民主化,你們可以自己去救,就如當年勇敢爭取自己權益的臺灣人一樣前仆後繼犧牲家庭與性命,買張機票就可以開始進行,而不是只敢躲在臺灣這塊土地嚐盡好處,覺得這些都是你們應得的,覺得臺灣人有義務無償處理你們的問題,還敢來酸臺灣人沒種獨立。

圖:臺灣民主化犧牲者群像(由左上至右下)



1.推動臺灣獨立的烈士陳智雄,遭中華民國虐殺處決



2.遭中華民國藉故處決之鄒族菁英 政治家兼藝術家Uyongu Yata’uyungana(高一生)



3.在美國遭中華民國派黑道越境暗殺之作家江南,東窗事發間接使蔣氏世襲完結。



4.主張臺灣獨立自焚殉道之烈士鄭南榕



5.綠島人權紀念碑上數不盡的政治受難者名字



6.康乃爾大學博士生黃文雄刺殺蔣經國失敗被捕,大喊「Let me stand up like a Taiwanese!」



7.林宅血案中慘遭無情屠殺的林義雄雙胞胎女兒



8.超暢銷「新英文法」作者柯旗化,無端長期坐黑牢



9.美國卡內基美隆大學統計系助理教授陳文成遭警總約談後慘死臺大校園

本文經授權轉載自台灣回憶探險團:中國民主化,關我們什麼事?