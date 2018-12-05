台灣回憶探險團》「玉井」地名是日本侮辱臺灣？來看看日本人對地名修改是如何慎重！

前國民黨文傳會主委楊渡，日前出書宣稱「玉井地名由來是日本侮辱臺灣」、「玉井地名源自於日本風化區玉ノ井，意在羞辱臺灣」，但對於臺灣地名或日治歷史有基本程度了解的人，都知道「玉井」兩字為原住民西拉雅語「噍吧哖(TAPANI)」音譯的日文漢字，此消息一出後引起各界打臉。

台灣回憶探險團

圖：新書《台灣地名事典》說明玉井地名由來，源於「噍吧哖（TAPANI）」音譯的日文漢字。

統派黨國份子宣稱「玉井地名由來是日本侮辱臺灣」、「玉井地名源自於日本風化區玉ノ井，意在羞辱臺灣」，雖然臺灣有許多地名由來眾說紛紜，有些年代悠久難以證實，但是日本時代新命名的地名，絕大多數都是白紙黑字得以考證來龍去脈，想拿地名鬼扯胡亂創作由來，還是不要挑日本時代的地名下手，不然通常只有被打臉打到腫的份。

別的不說，若是對日本時代有基本認識，就該知道當時日本官方對於地名命名之慎重。日治初期沿用清國時期之地名，到了日治中期各地開始進行地名修改，1920年行政區劃大幅調整地名也進行大規模更新，當時總務長官下村宏對於地名改正發表談話，刊載於臺灣日日新報「● 新制度與地名改正 ▲ 務使雅醇有意味便稱呼 下村長官談」一文，可一窺官方對於地名改正是如何慎重（漢文請用臺語讀，標點符號是小編所加上便於閱讀）：

「此番制度改正，當路匠心獨運，概可想見。下村長官特就各地名稱呼，而言之曰：凡地名不便稱呼、或字面不雅、無意味而多字劃者 悉欲改之，大抵就緒焉。一考街庄名，多有出人意表。其中有字書所不載，須委為改正。有同一名稱而兩者，譬如六張犁茄苳腳，重疊不便，當擇一而存之，或當全改之為別名。夫地名之改正，地方人多有此是而彼非，述其希望而來。然此豈可任其所好？欲以高砂冠其地名者，大有其人。此亦未可遽聽，故惟有擇其妥而名之。竝去其重疊，而便於稱呼者為要。舊時地名如藔字冠以草頭，茲擬去之。如份仔等字，亦將去其人字旁。崗字，亦務去山取岡。其中多康熙字典所無，一欲妥改，令人一讀，便知其地名之取何義。中南北三市之中，如中南兩處，既改名內地式。臺北街名，此後亦擬改之。」

刊載於臺灣日日新報「● 新制度與地名改正 ▲ 務使雅醇有意味便稱呼 下村長官談」。

看完這段，再看看「玉井地名源自於日本風化區玉ノ井，意在羞辱臺灣」的造謠，更能感受這些人隨自己立場喜好瞎扯的荒謬。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 「玉井」地名是日本侮辱臺灣？來看看日本人對地名修改是如何慎重！

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