台灣回憶探險團》從瞎扯「玉井地名由來是日本侮辱臺灣」看黨國仇日心態

前國民黨文傳會主委、知名詩人與自由作家楊渡，日前在接受廣播電台專訪時，提到過去他完成的著作「有溫度的台灣史」一書中指出，台南地名「玉井」是日治時期日本人用來侮辱台灣的名稱；不過這個說法被學者質疑，認為他的見解未必正確，恐怕是「錯把馮京當馬涼」。

台灣回憶探險團

統派黨國份子出書宣稱「玉井地名由來是日本侮辱臺灣」、「玉井地名源自於日本風化區玉ノ井，意在羞辱臺灣」，對臺灣地名或日治歷史有基本程度了解者，都知道「玉井」兩字為原住民西拉雅語「噍吧哖（TAPANI）」音譯的日文漢字，消息傳出後引起各界打臉。其實這類隨自己喜好任意創作講法的造謠也不是什麼新鮮事，臺南另一地名「蕭壟」（佳里舊稱）就常被鬼扯說是「日本統治臺灣在當地殺太多人所以取名「消郎」」，無視早在清國康熙時期地圖蕭壟地名就已被記錄在地圖上，難不成日軍穿越時空回去殺人？

圖：統派出書瞎扯「玉井地名由來是日本侮辱臺灣」新聞報導。（網路截圖）

日本治臺絕不是吃素的，臺灣人曾受結構性的階級壓迫、差別待遇都是事實，但到底是什麼情境的階級差異卻是充滿細節，並且隨著統治年代而有不同。臺灣隨著日本統治，在統治前期混亂局勢中經歷殺戮，也同時快速邁入現代化，臺灣的一切被鉅細靡遺的研究並記錄下來。先進的文明、制度傳入，臺人逐步得以享受現代生活、教育愈來愈普及、工商發達、經濟起飛，生活改善的程度較日治前根本不可同日而語，卻也面臨劇烈的文化衝擊以及外來統治下矮人一截的鬱悶。人數佔絕對少數的日人從教育到職場等領域都掌握了絕對的社會優勢，但長期以來黨國提到臺灣的日本時代，卻營造一種「只有被大屠殺」「只能吃蕃薯籤」「臺灣人被牽著鏈條做苦力奴役」的印象，或是將戰爭後期物資匱乏的特殊狀態放大成全貌，並且刻意避談日人在臺留下的數不盡劃時代建設，誤導民眾臺灣的基礎都是戰後忽然從天而降。

嘉南大圳，原稱官佃溪埤圳，為台灣在1920年代最重要水利工程之一，由台灣總督府工程師八田與一設計，工程包括當時東南亞第一大的烏山頭水庫。（維基共享）

講白了這些戰後逃難來臺的統治集團及其支持者，為了維持自己少數外來統治的正當性，一方面灌輸你諸如「帶來黃金解救臺灣」「要是我們沒來你們早就被中共統治了」的黨國神話、一方面不能讓臺灣人了解戰後逃亡來臺的中華民國是如何落後的政權。在此心態下當然要盡可能醜化日本時代，用各種話術避免臺灣人去思考自己真正的歷史記憶。而同一票人卻常常在網路使用日式代號、日式動漫、明星圖像，表現十足哈日，也不難看出這群人根本不是仇日，而是無法接受他們看不起的臺灣人曾經的日本時代經歷，將仇臺以仇日包裝，動不動就用「皇民餘孽」「軍國主義走狗」「慰安婦後代」等詞彙羞辱臺灣人。

多數臺灣人釐清日本時代種種，並非期待被日本統治，而是希望弄清楚這塊土地曾經經歷什麼、找回自己真實的臺灣記憶。希望不管任何時期的移民者，都能學會「尊重」，懂得反思自己及先人的到來是否或多或少對原有住民造成無可彌補的權益損害，進而用敬虔的態度思考如何與多元族群共處。這才是解決臺灣族群爭議的關鍵，而非帶著歧視他人的自卑強迫別人只能和自己一樣，被指正才惱羞成怒說別人「撕裂族群」。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 從瞎扯「玉井地名由來是日本侮辱臺灣」看黨國仇日心態

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