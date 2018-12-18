台灣回憶探險團》1959.12.17 長老教會對禁止使用羅馬字聖經所提之行政訴訟遭中華民國政權駁回

1970年代中華民國政權與美關係生變，變本加厲意圖對島內進行更徹底的控制，而主張萬年國會全面改選、臺灣前途由臺灣人決定的長老教會自然成為其整肅目標。

台灣回憶探險團

中華民國政權逃亡來臺後，強力推行臺灣原本幾乎沒人使用的北京話，透過強力的教育、媒體等手段消滅臺灣原本通行的多元語言，昔日在學校講母語被掛狗牌罰錢歧視也成為許多人的記憶。

在19世紀由英國傳入臺灣的長老教會，百年來在臺灣就以羅馬拼音（俗稱白話字，POJ）記錄臺灣語言推廣宗教，戰後便與消滅在地母語無所不用其極的中華民國政權發生衝突。

1954年「臺灣省政府」下令取締教會對兒童教授羅馬字拼音，長老教會於是向行政法院提起訴訟，1959年12月17日被當局駁回，只好盡量拖延，之後無可奈何下，1969年百年來以拼音發行的臺灣教會公報終於改用漢字出版，但聖經則依然有羅馬字拼音版本。

1954年「臺灣省政府」下令取締教會對兒童教授羅馬字拼音，長老教會於是向行政法院提起訴訟，1959年12月17日被當局駁回。（照片出處：台灣回憶探險團）

1970年代中華民國政權與美關係生變，變本加厲意圖對島內進行更徹底的控制，而主張萬年國會全面改選、臺灣前途由臺灣人決定的長老教會自然成為其整肅目標。1975年1月，警備總部查扣泰雅族人泰雅語聖經，之後沒收聖經公會2200本臺語羅馬拼音聖經，消息傳到國外，世界聖經公會總幹事因此專程來台，中華民國政權駐美代表在國際抗議及譴責壓力下返臺報告事情大條，官方於是以「違反語言政策」為由辯解，主張「中國政府絕無意干涉或限制宗教自由」「查禁是因為違反語言政策」（圖：1975年5月教育部公報）。

長老教會並未因此屈服，持續發表宣言主張每一個人都有用自己語言進行宗教信仰的自由，更在1977年美國與正牌中國建交後，發表《臺灣基督長老教會人權宣言》主張「臺灣的命運應由臺灣人決定、臺灣成為一個新而獨立的國家」，於是便開始面臨監聽、查水表、各式各樣的干涉手段齊出，之後在美麗島事件爆發時，協助民運人士躲藏的高俊明牧師便遭判七年徒刑。

在回顧這些歷史時，我們必須了解戰後臺灣在外來統治下經歷了什麼。從母語滅絕到宗教干預，即使終於走上民主化的道路，很多事情卻再也回不來，母語的壓迫也由官方主導轉為人民被語言改造後的多數暴力。每當有人發表壓迫母語的主張，許多人跟著拍手叫好，覺得這樣「單純多好」「何必那麼麻煩學那麼多語言」「想學自己回家學就好」，絲毫不了解自己遭遇了什麼程度的文化滅絕而選擇站在壓迫者的一方。

這無疑是這塊土地最大的悲哀。

了解歷史、了解事情來龍去脈，你才有可能「客觀理性中立」。什麼都不想了解丟一句「都一樣爛」「無色覺醒」彷彿很清高，恐怕只是為了掩飾自己對思考的怠惰。

建於日本時代1926的基督長老教會（溪湖教會），十架精美山牆裝飾立面並裝設三個尖拱窗與四個尖塔意象在磚面立牆，照片攝於戰後1954.5廖懷義牧師就任典禮。（照片出處：溪湖教會100週年特刊）

感謝團友 李林 分享

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1959.12.17 長老教會對禁止使用羅馬字聖經所提之行政訴訟遭中華民國政權駁回

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