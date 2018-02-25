台灣回憶探險團》1947年228事件發生後，臺灣人遭到機槍與達姆彈攻擊！

長期以來「228」成為中華民國政權在臺極權統治下的禁語，隨著逐漸邁向民主化，紙逐漸包不住火，官方又試圖把事情簡化成「查緝私菸」引起的衝突，至今還有為數不少的人以為這就只是「查緝私菸」引發的事情而已，使得社會糾結在不清不楚的歷史內走不出來，年年爭論不休。

版畫家黃榮燦於1947年4月製作的木刻版畫——《恐怖的檢查》，講述228事件後的大屠殺。（維基共享）

◎台灣回憶探險團

到底「228事件」是什麼？關鍵在於中華民國政權代表盟軍來臺進行軍事代管後，一連串倒行逆施的作為，使原本對新政權高度期待的臺灣人在一年內從歡欣鼓舞變成全面抓狂，之後演變成全面衝突，遭來中國派兵來臺大屠殺的整個過程。

長期以來「228」成為中華民國政權在臺極權統治下的禁語，隨著逐漸邁向民主化，紙逐漸包不住火，官方又試圖把事情簡化成「查緝私菸」引起的衝突，至今還有為數不少（可能是多數）的人以為這就只是「查緝私菸」引發的事情而已，使得社會糾結在不清不楚的歷史內走不出來，年年爭論不休。

專賣局查緝員在臺北市天馬茶房前查緝私菸，因不當使用公權力造成民眾一死一傷後，激憤前往包圍肇禍者任職機關臺灣省專賣局臺北分局的抗議群眾（2月28日上午10時）。（維基共享）

如果對這些紛擾感到無奈，不妨閱讀今年國史館的新書《解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯》，從事件前後海外相關記載，看看當時臺灣發生了什麼事。



下圖為：書中內容節錄，事件發生後3天，美國駐臺領事館發給美國駐中國大使的報告，提到衝突發生後臺灣人遭到機槍與達姆彈攻擊。

事件發生後3天，美國駐臺領事館發給美國駐中國大使的報告，提到衝突發生後臺灣人遭到機槍與達姆彈攻擊。（截圖自《解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯》）

資料來源:《解密．國際檔案的二二八事件：海外檔案選譯》

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：1947年228事件發生後，臺灣人遭到機槍與達姆彈攻擊！