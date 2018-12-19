台灣回憶探險團》1919年，日本帝國於屏東成立第一個空警隊（警察航空班）

1919年，因考慮理蕃（對原住民）政策執行時，往往人力、物力的動員都十分龐大，時間也久，往往要數月甚至半年以上，因此飛機可做為理蕃的用途，且亦具有充實國防的功用，在此情況下，警察航空班成立，1919年5月屏東飛行場設立，第一期有共計四名巡察成為警察航空班的飛行人員。

台灣回憶探險團

此張照片是1923年年底拍攝，地點應位於屏東飛行場之格納庫，這張照片的珍貴性在於為少見的警察航空班時期照片。

自1914年3月野島銀藏舉行臺灣首次公開飛行表演起，開啟了許多臺灣人對於飛行的歷史記憶。

但在此之前的1911年原住民頭目受邀前往日本本土參加「第一回內地觀光」時，即有觀看飛行、兩位頭目搭乘飛機的經驗，此時主要向原住民展現日本帝國具有現代性以及威嚇的作用。

1917年，陸軍航空隊來臺前往「耐熱飛行訓練」，並且在各地表演空投炸彈，對臺灣人造成不小的震撼。

1919年，因考慮理蕃（對原住民）政策執行時，往往人力、物力的動員都十分龐大，時間也久，往往要數月甚至半年以上，因此飛機可做為理蕃的用途，且亦具有充實國防的功用，在此情況下，警察航空班成立，1919年5月屏東飛行場設立，第一期有共計四名巡察成為警察航空班的飛行人員。

警察航空班透過「威嚇飛行」，使得各地部落不斷歸順日本政府，而理蕃的重點項目之一，即為遏止原住民獵首習俗。據相關資料統計，1906-1930年間總共約有7000人死於獵首事件，1912年更有700多人，但在1921以後，比例大為降低，1923年遭獵首者只剩下13人，之後幾年更僅剩個位數，以時間點來看，警察航空班的成立應有一定程度的影響。

當然，警察航空班發揮效用的另一面，則是原住民文化遭受壓迫的歷史。我們要用什麼角度去看待臺灣邁向現代化的過程，值得深思。

當然，警察航空班發揮效用的另一面，則是原住民文化遭受壓迫的歷史。我們要用什麼角度去看待臺灣邁向現代化的過程，值得深思。示意圖。（資料照）

此張照片是1923年年底拍攝，地點應位於屏東飛行場之格納庫，依照時間尋找相關資料卻不見前後有相關紀錄，因此難以判斷影中人是誰，但這張照片的珍貴性在於為少見的警察航空班時期照片。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1919年，日本帝國於屏東成立第一個空警隊（警察航空班）

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