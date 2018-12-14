Mygopen》42款中國APP會竊取個資？印度政府當時呼籲軍方刪除！

這是在 2017 年底的新聞，當時印度政府的確公布 42 款由中國開發或與中國有相關的 App，並表示這些軟體會把用戶資料傳到中國境內的伺服器，將會影響國防安全。有部分公司在當時就澄清表示自己的產品安全性，只是近期這則新聞又在社群內傳開，至於實際上是否有如印度政府發佈的說法，還需要證實。

Mygopen

一則舊聞近期在 LINE 流傳，說「42 款中國 app 會竊取個人資料」、「印度政府公佈 42 個可能會竊取個人資料的中國手機 app」。事實上這並非謠言，印度政府的確在 2017 年公佈了這些手機 App，認為這些都是間諜程式，有對印度網路攻擊的風險，呼籲軍方查證刪除。對此當時有些公司也出面澄清，表示自己並非中國的公司。

只能說這是 2017 年的消息，屬於印度政府官方公布的說法，可能近期華為的新聞事件，讓這個訊息又在 LINE 傳開。

42款中國App會竊取個人資料的訊息

原始 LINE 流傳版本：

★42款中國app會竊取個人資料



印度政府公佈 42 個可能會竊取個人資料的「中國」手機 app，當中有來自台灣軟體商「玩美移動」，但資料顯示該公司是由「僑外資」開設；Truecaller聲稱來自瑞典，但它和「華為」有預載軟件的合作協議）。印度建議軍方人員最好不要使用這些會竊取個人資料的 app。

1. 新浪微博,

2. 微信 （WeChat）,

3. 茄子快傳 （SHAREit）,

4. UC News,

5. Truecaller,

6. UC瀏覽器 （UC Browser）,

7. BeautyPlus,

8. NewsDog,

9. 小影 （VivaVideo）,

10. 平行空間 （Parallel Space）,

11. APUS瀏覽器 （APUS Browser）,

12. 玩美相機 （Perfect Corp）,

13. Virus Cleaner （Hi Security Lab）,

14. 獵豹瀏覽器 （CM Browser）,

15. Mi Community,

16. DU recorder,

17. Vault-Hide,

18. 玩美彩妝 （YouCam Makeup）,

19. 小米商城 （Mi Store）,

20. 緩存清 （CacheClear DU apps studio）,

21. 點心省電 （DU Battery Saver）,

22. DU Cleaner, 23. DU Privacy,

24. 360 Security, 25. DU 瀏覽器 （DU Browser）,

26. Clean Master - Cheetah Mobile,

27. 百度翻譯 （Baidu Translate）,

28. 百度地圖 （Baidu Map）,

29. 百度魔拍 （Wonder Camera）,

30. ES檔案瀏覽器 （ES File Explorer）

31. 百度魔圖 （Photo Wonder）,

32. QQ 國際版 （QQ International）,

33. QQ音樂 （QQ Music）,

34. QQ郵箱 （QQ Mail）,

35. QQ影音 （QQ Player）,

36.QQ news feed 瀏覽器 （QQ NewsFeed）,

37. QQ同步助手 （WeSync）,

38. QQ安全中心 （QQ Security Centre）,

39. 潮自拍 （SelfieCity）,

40. 網易郵箱大師 （Mail Master）,

41. 小米視頻電話 （Mi Video call-Xiaomi）,

42. QQ桌面 （QQ Launcher）

訊息解釋：

這是在 2017 年底的新聞，當時印度政府的確公布 42 款由中國開發或與中國有相關的 App，並表示這些軟體會把用戶資料傳到中國境內的伺服器，將會影響國防安全。



有部分公司在當時就澄清表示自己的產品安全性，只是近期這則新聞又在社群內傳開，至於實際上是否有如印度政府發佈的說法，還需要證實。

實際情況說明：

根據 Indiatimes 的報導，當時搜集整理的報告來自印度的分析調查局（Research and Analysis Wing, RAW）和印度的國家技術研究組織（National Technical Research Organisation, NTRO），對於部隊的所有人員都被告知要立刻移除這 42 個 App。



印度政府認為這些來自中國或與中國相關的軟體，很可能是間諜程式，會對國防資訊安全造成影響。



在當時 Truecaller 手機 App 公司澄清表示他們是一家瑞典公司，而且 Truecaller 也不是惡意軟體，並不清楚為何在這份名單上。

資料來源：Indiatimes - The Government Has Named 42 Apps "Chinese Spyware", Including Big Names Like TrueCaller

本文經授權轉載自Mygopen 【非謠言】42款中國APP會竊取個資？印度政府當時呼籲軍方刪除

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