Mygopen》【假LINE】鈕承澤醜聞私密照曝光？專家：小心熱門訊息不明連結

當然，這訊息純屬惡作劇玩笑連結一則，但是根據資安專家指出，惡意連結常常會搭配這類熱門新聞話題，在訊息中誘導用戶造訪惡意網站或者下載包含惡意程式的檔案，導致用戶手機或電腦受害，造成隱私外流，所以不明連結真的別因為好奇而去點擊囉！

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你 LINE 收到「鈕承澤醜聞私密照曝光了~趕快看喔」這樣的訊息嗎？並附上一個連結，還說「不然隨時要被刪掉了」，儘管這是一個惡作劇玩笑圖片連結，但實際上應用類似新聞事件潛藏資訊安全危機的案例很多，專家建議要小心各種連結的誘惑。

像「鈕承澤私密照」這樣的熱門訊息搭配連結，駭客也常會藉由這種方式誘導用戶造訪惡意網站，或者下載一些不明的檔案程式，這常導致用戶手機或電腦受害，不可不慎。

鈕承澤醜聞私密照曝光的假連結：

原始謠傳版本：

訊息說明：

當然這純屬惡作劇玩笑連結一則，但是根據資安專家指出，惡意連結常常會搭配這類熱門新聞話題，在訊息中誘導用戶造訪惡意網站或者下載包含惡意程式的檔案，導致用戶手機或電腦受害，造成隱私外流，所以不明連結真的別因為好奇而去點擊囉！

正確資訊安全解釋：

這裡感謝趨勢科技授權，像這類的惡意程式通常不會出現明顯的破壞跡象，反而是試圖潛伏在用戶的電腦內，竊取如信用卡資料、網路密碼等個資或隱私，並隱密地傳送到指定的伺服器中，做更多惡意濫用。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財表示：「熱門話題絕對是駭客下手的好時機，因此除了熱門節慶之外、暢銷影集也是駭客絕佳的攻擊機會，因為熱絡的討論氣氛會降低用戶的警覺心，也增加駭客攻擊的成功率。很多狡猾的網路犯罪份子，甚至會宣稱他們提供的文件『已破解，所以會被防毒軟體誤殺』，進一步要求用戶主動關閉防毒軟體，等到用戶發現中毒為時已晚。」

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】鈕承澤醜聞私密照曝光？專家：小心熱門訊息不明連結

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