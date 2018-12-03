Mygopen》【教學】OMG測驗病毒？怎麼從臉書移除？近5成10秒就按「我同意」

最近有玩 OMG 心理測驗的朋友應該也會有這樣的感覺，感覺你似乎莫名同意這個遊戲可以分享你的照片資料，到後來甚至有留言機器人會騷擾，我們要怎麼要移除這類的臉書常駐程式呢？

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這兩天瘋傳臉書「OMG」的測試遊戲，被說成病毒的原因是因為對於玩家個資安全和不清楚的訂閱付款，導致個資外洩或不明扣款。至於已經有玩過如 OMG 類似 Facebook 測驗即時遊戲的朋友，都開始擔心是不是跟網友經驗一樣的狀況，被手機訊息通知消費 2580元這樣的狀況。這要怎麼從臉書移除呢？

而且趨勢科技根據統計，有近 5 成的人都有這種狀況，只花個 10 秒閱讀隱私條款就按下「我同意」，對這類聳動標題或看似好玩的心理測驗遊戲沒有抵抗力，對此真的要小心！

目前臉書各種測試遊戲的風險

這裡感謝趨勢科技授權，「近五成的網友僅花 10 秒閱讀隱私條款，即按下：我同意！」。好奇心讓你的 Facebook 成為詐騙貼文宣傳管道！你玩遊戲的貼文也被轉貼到自己的臉書頁面上，常令使用者不堪其擾。

根據趨勢科技的調查，七成的網友看到好玩遊戲時會認真勾選隱私資料的分享權限，但同時也有近五成的網友僅花 10 秒的時間閱讀隱私條款後按下我同意，顯示網友對聳動標題、心理測驗或遊戲的連結，仍不具有抵抗力。

玩遊戲時你可能不會想這麼多。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財表示：「Linkee 等短網址被用於此類攻擊在 2011 年時也發生過，駭客仍是運用人性喜愛窺探的弱點，誘惑使用者點選連結。過往的案例中，此類攻擊可能會同時下載惡意程式。

在 Facebook 上達到快速散播此連結的目的。此類事件防不勝防，建議使用者可以選取具有網頁信譽評等功能的資訊安全軟體協助過濾此類連結。」

根據 iPhone4.TW 站長「吉米丘」的觀點，簡單來說，臉書上程式跑的各種人格、心理、星座的測試遊戲，幾乎全部都是個資蒐集器。不只蒐集玩家自己的個資，還包括你所有朋友的個資。

你天真以為對方是慈善工程師，吃飽沒事寫小測驗給你玩不用錢喔？還有你覺得你自己個資外洩不重要，你有問過你的朋友在不在乎他的個資被外漏嗎？

你好奇問個資洩漏可以幹嘛？最簡單的就是把你的精準分析資料賣給需要的業者（而且還是你自願幫他們填寫的），是一種幫對方數錢還跟他說聲謝謝的概念。

OMG如何從臉書移除

最近有玩 OMG 心理測驗的朋友應該也會有這樣的感覺，感覺你似乎莫名同意這個遊戲可以分享你的照片資料，到後來甚至有留言機器人會騷擾，我們要怎麼要移除這類的臉書常駐程式呢？

這裡網友黃兔兔提供了臉書 OMG 程式移除教學：

移除動作說明：

點你右下角的三→往下拉→設定和隱私→設定→往下拉→即時遊戲→使用中找到OMG按一下進入檢視→拉到底→移除即時遊戲→打勾→移除

如果要增加安全性，我們也可以開啟臉書帳號的登入雙重驗證。

雙重驗證操作說明：

點你右下角的三→往下拉→設定和隱私→設定→往下拉→帳號安全和登入→往下看→使用雙重驗證

實際狀況解釋：

如果你也玩了如 OMG 這類測驗遊戲的朋友真的要小心，這主要是利用有趣的心理測驗或人的好奇心來拿到相關個資，常會看到有「授權請求」的按鈕，不知不覺你和你朋友的資料、照片都這樣外流了。

對於提供這類服務的公司來說，其實藉由這類方式取得數據的一切手段都是合法的，主要是用戶自行同意，並願意與第三方網路服務或 App 分享資料。

除了像這個「即時遊戲」的程式之外，也有外部的應用程式和釣魚網站的風險，要是你已經同意授權個資的話，其實還是可以設定回來的。

在個人臉書的「帳號」→「隱私設定」→「應用程式與網站」裡面把授權取消，裡面把授權取消就可以了。



資料來源：資安趨勢部落格 - 近五成的網友僅花10 秒閱讀隱私條款,即按下:我同意!

資料來源：Facebook 個人頁面 - Jamie Lin：【#小心網路遊戲陷阱】

相關資料：MyGoPen - 【求自保】遇到 Facebook 詐騙？用這 8 招辨識臉書詐騙吧

本文經授權轉載自Mygopen【教學】OMG測驗病毒？怎麼從臉書移除？近5成10秒就按"我同意"

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