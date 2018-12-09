Mygopen》【假影片】千萬不要把手機放在口袋？手機爆炸與女子哀嚎無關

完全是謠言曲解的影片喔！這是中國一名婦女從小患有僵直性脊柱炎，因為雙腳行動不便，長期坐臥導致感染褥瘡和壓瘡病，跟手機爆炸無關。

Mygopen

你 LINE 收到影片說「千萬不要把手機放在口袋，如果爆炸結果會這樣」的手機爆炸謠言訊息嗎？



主要附上女子躺在床上哀嚎身體受傷的影片，這是惡意曲解描述。這是個已被證實的謠言說法！在中國流傳的版本是「女子坐電按摩椅爆炸」，流傳到台灣變成手機爆炸事件，事實上是婦女長期坐臥導致感染褥瘡，並非爆炸事件！

（記者翻攝）

請不要再轉傳這樣的影片囉！避免造成民眾恐慌。

曲解手機放在口袋爆炸的影片

原始訊息版本：

千萬不要把手機放在口袋，如果爆炸結果會這樣

並附上一段影片：這裡就不放原始影片了，附上部分影片截圖供比對。

部分影片截圖。（Mygopen提供）

謠言破解說明：

完全是謠言曲解的影片喔！這是中國一名婦女從小患有僵直性脊柱炎，因為雙腳行動不便，長期坐臥導致感染褥瘡和壓瘡病，跟手機爆炸無關。

在中國是謠傳：女子坐電按摩椅爆炸

正確闢謠解釋：

根據中國網路媒體報導，實際真相是「在霸州堂二里有這樣一個家庭，妻子患有褥瘡和壓瘡，多半個臀部已腐爛，父親遭遇過車禍也需要人照顧！再苦也要幹！再累也要幹！要賺錢！作為頂樑柱的他靠著這股信念，憑著每月的微薄收入支撐著這個家。」



生病的女子是承德市豐寧滿堂村人，名叫孫桂枝，幼年時因患有強直性脊柱炎得不到及時的治療讓她雙腿無法站立，身體的疼痛讓她極度渴望健康，她從未放棄。但農村一些人的風言風語，讓她熬過了一個痛苦自卑的童年。

建議不要再轉傳這樣的影片訊息，避免造成大眾恐慌。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen【假影片】千萬不要把手機放在口袋？手機爆炸與女子哀嚎無關

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