Mygopen》【別誤解】主動脈剝離手指會這樣？這是馬凡氏症候群的初步判斷？！

基本上主動脈剝離目前在臨床並沒有明顯的症狀可以判斷，而且與其他心臟病發的症狀相當類似，隨著血流受阻的位置不同，患者會受影響的器官不同，然而主動脈剝離最典型的症狀就是胸痛。

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關於主動脈剝離判斷「手指長這樣」是高危險群這個議題，由於前海基會董事長江丙坤送醫急救的新聞，讓許多民眾都關注了主動脈剝離的前兆與判斷，於是網路開始傳有如：「馬凡氏症候群」握拳自測的方法，由於身體發育的狀況，心臟較容易有二尖瓣與主動脈方面的問題。

但對於手握大拇指、手握手腕的方式，你真的握對了嗎？主要是初步判定「馬凡氏症候群」的方法，有「馬凡氏症候群」只是有比較高的機率會主動脈剝離，不是一定都會！

主動脈剝離手指會這樣？

原始訊息：

你會主動脈剝離嗎？手指頭長這樣是高危險群，醫師曝光主動脈剝離高危險群手指頭長這樣要小心

你會主動脈剝離嗎？手指頭長這樣是高危險群。（截自蘋果日報新聞畫面）

症狀說明：

基本上主動脈剝離目前在臨床並沒有明顯的症狀可以判斷，而且與其他心臟病發的症狀相當類似，隨著血流受阻的位置不同，患者會受影響的器官不同，然而主動脈剝離最典型的症狀就是胸痛。



根據 Care Online 白映俞醫師的解釋，也可能會表現以下症狀：喘不過氣、肚子痛（腸胃血流受阻）、腰痛（腎臟血流受阻）、意識不清、昏倒。（腦部血流受阻）、突然間說不出話、看不見、半側無力，就像中風的症狀（腦部血流受阻）、單側手臂的脈搏很弱。



大部分主動脈剝離都發生在罹患高血壓多年的患者身上，因為血壓高會加速血管的老化，破壞血管結構，增加主動脈受傷撕裂的機會。

專家實際解釋：

關於「主動脈剝離，手指頭長這樣是高危險群」的說法與相關新聞，對此 MyGoPen 請教了 ICU（加護病房）陳志金醫師，說明了關於「馬凡氏症候群」的初步判定方式。



1. 手握大姆指的方式是對的！如果姆指向內握拳超出小指的人，就有可能馬凡氏症候群。



2. 另一種方式是手握另一隻手的手腕，大拇指和小指可以扣住手腕，就有可能罹患馬凡氏症候群，記得要用姆指和尾指，因此用「姆指和食指」是不對的。

陳志金醫師表示：這兩個方式的確是我們會用來初步有沒有「馬凡氏症候群」的方式。比較重要的概念是有「馬凡氏症候群」，只是有比較高的機率會主動脈剝離，不是一定都會。



陳志金醫師也表示關於急性主動脈剝離，對急重症醫師來說，是「超急性」的致命重症，每經過 1 小時，死亡率就增加 2%，如果不治療，兩天內就有半數的人（50%）會死亡！而 2/3 的病人有高血壓病史，因此平日好好控制血壓是非常重要的！



請提醒長輩要多注意。



參考資訊：Icu醫生陳志金粉絲專頁 - Icu醫生陳志金貼文



參考資訊：楊智鈞醫師 - 避免致命的主動脈剝離，你只有一條路...



參考資訊：Care Online 照護線上- 強烈撕裂性胸痛 – 主動脈剝離（懶人包）

本文經授權轉載自Mygopen 【別誤解】主動脈剝離手指會這樣？這是馬凡氏症候群的初步判斷？！

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