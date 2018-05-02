Mygopen》最近LINE更新個資？改隱私設定一律拒絕？謠言啦！

可能大家看到 LINE 訊息中的「小心你的隱私已被偷走」就很緊張了，事實上在相關外部應用程式的存取方面，LINE服務中心有清楚的說明「個人資料」這件事，事實上只有 LINE 帳號中設定的姓名、個人圖片、狀態消息、以及帳號專屬識別碼，相關 LINE 私人訊息、好友名單之類的資訊，都不會因為這樣被「偷走」。

Mygopen

LINE這兩天瘋傳「最近LINE更新個資」，要你調整隱私設定、什麼外部應用程式存取、改成一律拒絕，不然會「小心你的隱私已被偷走」，這是謠言啦！沒有這麼嚴重的，而且這個功能存在很久了，最近官方也沒有更新這個，如果改掉可能還會影響你在使用其他外部應用程式的設定呢！

大家最擔心的應該就是裡面的 LINE 私人的訊息內容吧！不然真的沒有什麼其它「個資」了，根據 LINE 服務中心的解釋以及資訊工程師對於 API 的說明，真的拿不到謠言描述那種模糊定義的隱私。

LINE更新個資，要改隱私設定的謠言

原始謠傳版本：

最近LINE更新 個資

大家快去改

1.設定

2.隱私設定

3.外部應用程式存取

4.要改為‘一律拒絕’



（小心你的隱私已被偷走，而且點進去後已經被設定為"一律允許"） 會收到這樣的圖片 或這樣的...

謠言破解說明：

可能大家看到 LINE 訊息中的「小心你的隱私已被偷走」就很緊張了，事實上在相關外部應用程式的存取方面，LINE服務中心有清楚的說明「個人資料」這件事，事實上只有 LINE 帳號中設定的姓名、個人圖片、狀態消息、以及帳號專屬識別碼，相關 LINE 私人訊息、好友名單之類的資訊，都不會因為這樣被「偷走」。



重點是修改之後，可能在很多跟 LINE 帳號連動的外部應用程式會受到影響，在其他系統讀取 LINE ID、顯示姓名、個人圖片和您選擇在狀態消息中填寫的內容都會出現問題，你在操作上可能要另外做「允許」的動作。

可以想像一下你加了一個 LINE 好友，但這個好友沒有顯示頭像、名稱、個人狀態消息，可能做什麼事都很不方便吧！

正確闢謠解釋：

根據 LINE 服務中心的說明：當您的LINE好友使用外部應用程式（非LINE Corporation所提供的應用程式）時，外部應用程式可能會要求存取LINE應用程式內您的個人資料，而您可透過「外部應用程式存取」的設定允許或拒絕外部應用程式存取您的個人資料。



當「外部應用程式存取」設定為「允許」時，外部應用程式將可以存取您於LINE應用程式內設定的個人資料，並將您的個人資料運用於該外部應用程式內邀請好友或是排行榜等功能內。



※個人資料包含了在LINE帳號中設定的姓名、個人圖片、狀態消息、以及LINE系統所分配的帳號專屬識別資訊（每位LINE用戶專屬的識別碼）。



此外，LINE GAME或是其他由LINE Corporation所提供的相關服務不受「外部應用程式存取」設定的限制，皆可存取您於LINE設定的個人資料。

當然如果你還是很擔心的話，可以變更你的「外部應用程式存取」設定，以下是 LINE 針對這個功能做的解釋。

變更「外部應用程式存取」設定的操作步驟如下。



操作步驟



1. 依序點選「設定」＞「隱私設定」

2. 點選「外部應用程式存取」



根據您選擇的項目，系統將會套用以下設定內容。



⋅選擇「一律允許」時

外部應用程式將可存取您的個人資料。



⋅選擇「互為好友時允許」時

只有您與對方互加為好友時，外部應用程式才可存取您的個人資料。



⋅選擇「拒絕」時

拒絕外部應用程式存取您的個人資料。

我們自己其實可以決定要公開哪些資訊或哪些細部的個人資料，但外部應用程式所使用的 API 只有個人資料。如果擔心，你可以參考 LINE 的隱私權政策說明，會有很詳盡的個人資料存取解釋。



其實官方也說明的很好：「任何電子傳輸方法或資料儲存方法都不是無懈可擊」，這都無法擔保個資在系統傳輸或儲存過程中百分之百安全或不被攻擊，或許小心一些奇怪的 LINE 好友帳號或傳遞的不明連結，才是保護你個人隱私和資訊的不二法門。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：服務中心｜LINE - 隱私權政策

本文經授權轉載自Mygopen 最近LINE更新個資？改隱私設定一律拒絕？謠言啦！