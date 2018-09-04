胡，怎麼說》被空白、被再教育、被劉曉波、被范冰冰...

「被統一」、「被一個中國」是什麼樣子？當民主淪亡、自由滅失，一切的一切就是「被」，被一黨專政、被專制獨裁、被擺佈、被消失、被噤聲、被予取予求...。

在中共一黨專政下，人民隨時面臨「被」字當頭、「被」字罩頂、「被」字壓下來，以下只舉近來在中國發生的幾個「被」。

被空白！中國對新疆維吾爾族的全面監控，甚至比納粹對猶太民族更嚴酷惡質，由於中共要求監控密不透風，不得外洩，在百度的地圖上，在新疆維族地區竟出現敏感區的大片「空白」。你能想像，你生於斯、長於斯、居住生活的土地，在地圖搜尋上「被空白的恐懼」嗎？



被再教育！中共過去惡名昭彰的「勞改營」，在新疆竟重現並擴大為「再教育營」，針對的就是維族及所有信仰穆斯林的人們，據聯合國人權組織的一份報告，被關在再教育營的維族人士，可能高達100萬人，他們除了被禁錮，精神折磨更嚴重，被強迫洗腦放棄信仰、被逼迫只能信黨、姓黨...。

今年四月底，維吾爾族於比利時首都布魯塞爾舉辦抗議遊行，要求歐盟呼籲中國尊重中國新疆地區的人權，並要求關閉一些維吾爾人被拘留的「再教育中心」。（法新社）

即使你不在再教育營內，仍被嚴密監控，據報導，中共幹部不必你同意，隨時可到你家長住（long-stay），記錄你們全家的一舉一動、言行對話、往來親友，可隨時舉報並認定你有無反黨、反政府的思想及意圖。你能想像這樣怎麼過生活嗎？

被劉曉波！他只是起草了一份憲法改革草案（08憲草），就被關押、判重刑，監禁迫害到死亡仍不罷休，連葬禮追思都完全禁絕，只要在網上寫劉曉波三字，不但馬上被刪，公安更登門抓人。

生活在民主自由國度的我們，你高興就寫多少份憲改草案，放在網路上或自己出版都行，不管內容多麼驚世駭俗、荒唐離譜都行，對於「被劉曉波」，完全是匪夷所思、不可想像，好像在地獄才會有的事，但在一黨專政的中國，「被劉曉波」過去發生、現在發生、未來也繼續發生...。

被劉曉波！他只是起草了一份憲法改革草案（08憲草），就被關押、判重刑，監禁迫害到死亡仍不罷休，連葬禮追思都完全禁絕。（路透）

李明哲去中國突遭關押並被判重刑的遭遇，曾讓人警覺中國專制黑手也伸向台灣人，但是，在親中政媒學為虎作倀、刻意炮製中國夢、中國熱的掩飾之下，記憶很快淡去，直到有一天，中共黑手籠罩台灣的天空，到時才覺醒恐怕已太遲了。

李明哲去中國突遭關押並被判重刑的遭遇，曾讓人警覺中國專制黑手也伸向台灣人。（美聯社）

被范冰冰！人稱「范爺」、曾豪氣自稱「什麼嫁入豪門？我就是豪門」的范冰冰，是當今中國演藝界最亮眼火紅的美貌明星，並賺進億萬財富，一舉一動都引人注目，只因中國嚴查演藝界藉潛規則逃稅，被鎖定為頭號目標，至今已消失了好幾個月，傳出的消息包括被拘押、被軟禁、被迫....，但都沒官方單位或當事人出來證實或否認，就這樣突然「被消失」，外界都不知到底她發生了什麼事、有什麼樣的遭遇...。

問題不在查稅，逃稅當然該追查，可怕的是「被消失」，名氣那麼大又多金的「范爺」，在專制的權力威迫下，有如蟻螻任擺佈。正當法律程序呢？基本人權呢？它們也說「依法」，但在中共「一黨專政的律法」之下，根本就不是那回事。只要你不是中共當權派，不管你多威、多有名、多金，你也可能「被范冰冰」...。

被范冰冰！人稱「范爺」、曾豪氣自稱「什麼嫁入豪門？我就是豪門」的范冰冰，是當今中國演藝界最亮眼火紅的美貌明星，並賺進億萬財富，一舉一動都引人注目，只因中國嚴查演藝界藉潛規則逃稅，被鎖定為頭號目標。（圖截自網路/武媚娘劇照）

回頭看台灣的親中紅頂政、商、媒、學等人，因中國對台統戰需要工具，你們跟唱統戰調，你們很「紅」，開口閉口就罵台灣政府、罵蔡英文，向中共邀功。有一天，你們去當中國子民、或者萬一台灣不幸被統一、被一個中國了，你們也一樣會「被....。