胡，怎麼說》誰的餿主意？放火給習大大添亂！

統戰話不能亂放，否則回銷中國，火會燒到中國自己！以下訊息就是:親中媒體報導，中國智庫研擬填補台灣軍公教年金改革的損失，一年約新台幣100億元云云。

這個訊息的統戰企圖不言可喻，但是，這項訊息回銷中國，對中國殺傷力更大。對於正為處理共軍退伍老兵抗爭怒火而焦頭爛額的中共當局，根本火上加油，簡直故意給習近平添亂！

中國近年發生多起退伍老兵抗爭事件，集體上京爭取改善生活待遇屢見不鮮，還曾包圍中共中央軍委大樓，逼得習近平說重話，強調不能讓老兵同志流血還要流淚。

中國軍人數量龐大，退伍老兵問題層出不窮，日前老兵還集結江蘇省鎮江市抗議，中國當局鎮壓，傳出傷亡事件，親中媒體報導中國智庫研擬填補台灣軍公教年金改革的損失，一年約新台幣100億元云云，無疑是給習近平添亂。（歐新社）

但是，上月19日起到26日，共軍老兵仍集結江蘇省鎮江市抗議，中國當局出動武警、特警、甚至調動解放軍鎮壓，傳出造成3名老兵死亡、500多人受傷的流血事件。

退伍共軍人數，據中國方面統計約有5000萬人，他們在中國經濟高速發展，成為經濟弱勢的低端人口，是中國社會不穩定的重大潛在因素。

中國政府要照顧好自己同志（共軍都是共產黨員）都遠遠不夠力，現在有人竟放話要補貼台灣退役軍公教年金改革差額，傳到力爭提高待遇而不得的共軍老兵耳中，會是什麼滋味？大家不用想也知道，不給老兵同志提高待遇，卻去補貼台灣的「敵軍」（過去他們稱「蔣幫」軍隊）？要求比照，將是共軍老兵最起碼的要求！

5000萬退伍軍人，如一年加1萬元人民幣（每月加800多元，才會有感），一年就要5000億元人民幣，這不是小數字，如用在習近平的強軍計畫，可造5艘以上航母。何況，中國的離退休黨公教、老年下崗國企工人，大約還有兩億人，也都會要比照，那還得了？

老實說，親中媒體報導估算的1年100億新台幣補貼台灣軍公教年改，根本遠遠不夠，卻設下須簽「一中承諾書」限制，這下圖窮匕現，表面說是補貼年改損失，內裡根本就是以收買併吞台灣的陰謀。

對這項陰謀，台灣當然要提防，如規定簽一中承諾書、領中共補貼的，一律不給年金等。不過，中共放這種統戰消息，傷自己更重，共軍老兵、離休人員、老年下崗工人等大反彈，將危及中共政權。

誰放的餿主意？根本就是給習近平添亂！

中國退伍共軍人數，據統計約有5000萬人，在中國經濟高速發展下，成為經濟弱勢的低端人口，是中國社會不穩定的重大潛在因素。（歐新社）