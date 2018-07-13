胡，怎麼說》打出美中貿易戰38度線？中國只能死守鴨綠江！

美中貿易大戰升溫！繼相互對340億美元產品加徵關稅，對戰一回合之後，美國10日升高價碼，拋出反報復的重磅炸彈，宣布對中國另外的2000億美元進口產品，展開加徵10%關稅程序。

這下中國驚慌為難了，要不要跟進？如果要跟，手上只剩1300億美元（中國進口美國產品一年約1600多億美元）籌碼，全押下去也不敵美國的2000億，而且，美國手上還有3000億籌碼（美國進口中國產品一年約5000億美元）。

美中貿易大戰升溫。（彭博）

這場貿易大戰，美、中之前的340億對戰，就如雙方尖兵部隊短兵相接，在中國尚在觀望尋求轉移戰場之時，美國迅速投入部分主力部隊（2000億），中國已無力回擊。

在本月初，中國的鷹派很猖狂，像環球時報總編輯胡錫進之流，還以當年的韓戰為喻，嗆聲要跟美國「打出一條貿易38度線」、中國絕不能豎白旗云云，但真正貿易大兵團總體戰來臨時，如果中國選擇決戰，已可預料的就是經貿大潰敗，不要講什麼38度線，最可能的結果是，退到鴨綠江死守邊堡，但恐怕也守不住！

中國訴諸世貿組織（WTO），批判美國貿易「霸凌」，聲稱這是「規則（世貿規則）與霸凌」的對抗，並尋求歐盟等國共同抗美。（美聯社）

中國改祭訴諸世貿組織（WTO），批判美國貿易「霸凌」，聲稱這是「規則（世貿規則）與霸凌」的對抗，並尋求歐盟等國共同抗美。

中國抬出WTO，美國立即反將一軍，要求WTO檢討中國的會員資格，中國對WTO一向都是，有利於它的規則，就遵守、不利於它的，就當不存在，我行我素。而歐盟曾提出拒絕給予中國市場經濟地位的6大理由，包括市場不開放、國家操控經濟、對外國企業不公平待遇、國企獨厚獨佔、司法不獨立聽命於黨國等。近年更屢傳中國政治施壓、及以不合理的經濟條件，強迫外企移轉關鍵核心技術等。

中國種種違反WTO及國際經貿規則的事件，層出不窮，罄竹難書，歐盟、澳洲、日韓、東協等國都很感冒，這次雖也受到美國川普政府貿易戰壓力，也不會與中國合力對抗美國，因為，很多國家及企業都受夠了中國的經貿霸凌。

中國《厲害了，我的國》電影看板。（法新社）

各國的共同感受是，跟美國做生意，規則雖不盡公平合理，但雙方都依規則行事，跟中國做生意，有規則等於沒規則，因為中國都是只看對自己有利，不管規則，甚至逕行以國內法改變規則。如果支持中國抗美爭霸成功，規則改由中國主導，那情況只會更壞，不可能更好！

中國一向善於操作民粹式、攻擊性民族主義，以欺壓他國，但在美中貿易大戰中，如仍使出老賤招，自己受傷將更慘重，甚至把自己逼入絕路、死路。因此，「厲害了，我的國」所衍生出的義和團式言論，如美國害怕了、美國傷更大、日本嚇傻了、歐盟後悔了等等，在這次美中貿易大戰中，在中國網路上絕大多數被刪掉。務實、反省、談和的聲音則露了頭。

上海港貨櫃。（彭博）

中國鷹派不死心，只是也得見風轉舵，像環時的評論，改罵美國2000億美元重磅貿易報復炸彈是「訛詐」，如果習近平聽信那些人，把貿易重磅「炸彈」看做是「詐彈」，那就不妨試試引爆看看？

不過，我不相信習近平會傻傻的聽信那些腦容量及肚量都像鳥的鷹派（經常對台恫嚇的也是他們）！我相信習近平很清楚，這場貿易戰是美中21世紀國際爭霸戰的開端，而會退而避免決戰，並採取變形的「深挖洞、廣積糧、緩爭霸」策略！