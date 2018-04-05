胡，怎麼說》江宜樺去中國北京告「御」狀？

前行政院長江宜樺千里迢迢跑到中國北京，不敢對中共專政獨裁說半個字，卻從北京向台灣開砲，砲轟台灣政府推動轉型正義是要消滅競爭對手、抄家滅族、打沒有槍砲的內戰云云。

前行政院長江宜樺跑到北京向台灣政府開砲。（資料照，記者簡榮豐攝）

真是奇哉、怪哉、妖（反常）哉！這不叫上京向他認同的祖國中國告「御」狀，什麼才叫向中國告「御」狀？

無論就地點、時間、身分、談話內容來看，江宜樺都完全失格，無論就曾為中華民國閣揆的分寸、就一個學術人應有的風骨來看，都已蕩然無存，只看到一個向中共政權卑躬屈膝、厚顏附合中共政權論調的政治奴婢。

就地點，江宜樺如果對轉型正義有意見，大可在台灣表達，為何跑到中國北京隔海向台灣開砲？

中國加大對台灣政府文攻武嚇力度。（資料照，美聯社）

就時間，習皇登基後，中國加大對台灣政府文攻武嚇力度，並鎖定賴揆謾罵之際，江宜樺卻在北京向台灣開砲，不就是在為中國幫腔罵台灣？

就身分，在台灣曾任閣揆的江宜樺，卻在中國砲轟現任閣揆賴清德的政策，不但大失前閣揆的身分，連做人的基本格調都淪喪！

就談話內容，說什麼轉型正義是抄家滅族，請江宜樺舉個例子，有誰被抄家滅族了？追回國民黨以不公不義手段不當取得的黨產，怎麼是抄家滅族？難道江宜樺所謂的民主，就是國民黨及附隨組織永遠坐擁千億A自人民的黨產，得以用賄買等手段做不公平競爭？

轉型正義就是要還原國民黨政權當年獨裁專制犯下草菅人命、踐踏人權的諸多惡行真相。（資料照，記者沈佩瑤攝）

轉型正義就是要還原國民黨政權當年獨裁專制犯下草菅人命、踐踏人權的諸多惡行真相，並追究真正作惡造孽者的責任，台灣才能真正和解，江宜樺怎麼血口亂噴說是抄家滅族？

說什麼轉型正義是沒有槍砲的內戰，江宜樺的說法正可反證，當年國民黨政權就是用槍砲屠殺人民、用槍砲、用戒嚴等種種威嚇手段，逼迫台灣人民屈從其專制統治的。民主台灣用選票決定政權誰屬，不用槍砲打內戰，也沒有所謂的沒有槍砲的內戰，江宜樺何不自己照照鏡子，看清自己所屬的政權集團，當年怎麼用槍砲對付人民的？

李明哲被硬扣上顛覆國家政權罪判刑即值得探討。圖為李明哲救援大隊舉行「李明哲被抓一週年行動記者會」及遊行。（記者黃耀徵攝）

江宜樺在中國，如果還存有一點點guts、還存有一絲絲自由主義的殘念，那中國可談的太多了，像天安門事件平反、像劉曉波無端遭羅織罪名關押迫害至死，連骨灰都不放過、像李明哲被硬扣上顛覆國家政權罪判刑、像中國最近修憲將國家主席改為終身制、像北京清退低端人口、像中共對香港言論自由的嚴控打壓及對民主派的壓迫（他現任香港城市大學教授竟對此無感）...，江宜樺卻連半個字都不敢提。

沒guts批中共政權也就罷了，還在中國北京幫同砲轟台灣政府，這種行徑簡直像是上京告御狀、向習近平政權哭訴遭台灣政府壓迫，形同有奶就認娘、有供養便叫爹，如此厚顏無恥、人格卑下之人，又何足道哉？