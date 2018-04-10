社論》「全世界都知道中國是騙子」

美國與中國的貿易紛爭，雙方你來我往，各自出招叫陣。在兩國官方言語交鋒中，最足以道出問題癥結的話，莫過於白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）所說，過去十七年來，中國一直偷竊美國的智慧財產權，採取不公平貿易手法，強迫在中國的美商技術移轉，導致美方巨額貿易逆差，失去大量就業和財富；但儘管中國所作所為人盡皆知，但它卻一概否認，「全世界都知道它是騙子（liar）」。

納瓦洛在國家公共電台（ＮＰＲ）的談話，淺白易懂，一語道破美中貿易問題的核心，也有助外界瞭解川普決定對中國動手的幾個基本面。

第一，川普認定現狀不容持續，要改變讓它有利於美國，不再讓中國佔便宜；貿易紛爭或許有短痛，但長期美國將受惠。其次，問題的根本在中國，世人都知，幾任美國總統卻不積極作為，川普決心面對，實現競選承諾而強硬處理，民調支持率因此超過五成。第三，川普公布的關稅清單放眼未來，瞄準中國銷往美國的尖端技術產品，旨在壓抑「中國製造二○二五」計畫，以免最終危及美國經濟及國家安全。

納瓦洛指中國為騙子，不按國際準則做事，說一套、做一套，不僅為川普政府做政策說明，也是他深入探究中國的具體結論。一如他在「致命中國」等著作所指出，從黑心商品、環境污染、政治腐敗、匯率操控、軍國主義、殖民剝削外交等作為，崛起的中國正成為人類社會大患，且為納粹以來所僅見。他同時也主張，美國不但不能放棄台灣，還要從經濟、能源、軍事教育、國防現代化等方面幫助台灣。

對中國崛起的欺騙世人手法，三年前，美國的中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury）在「百年馬拉松：中國稱霸全球的秘密戰略」一書，就指出中國從毛澤東以來，透過戰略欺騙、偷竊等各種手法，企圖以二○四九年中華人民共和國建國一百年為目標年，取代美國，獨霸全球。身為曾積極推展美中合作的美方高官，白邦瑞直言「自己太好騙了」。

「百年馬拉松」不但名列好書榜，成為暢銷書，也經美國軍方指定為必讀著作。其間，中國野心暴露，在東海、南海、印度等周邊地區，與十一個國家發生領土紛爭，各國不安；加上它迫害異議人士、壓制網路、習近平稱帝等諸多行徑，包括美國等國際社會已越來越多人看穿中國的野心，看破它的手腳。從而，川普競選期間多次指控中國「強暴」美國和其工人，獲選民認同；如今付諸行動，同樣有民意做他的後盾。

納瓦洛既已明指中國，「全世界都知道它是騙子」。中國要繼續騙下去，難度勢必升高。事實上，中國曾七度承諾停止強制性技術移轉，也宣稱不再限制外商電子支付系統；面對不再被佔便宜或「強暴」的川普與美國民意，這種空頭支票難再得逞。因此，川普政府在不排除以談判化解紛爭之際，也強調「不會容忍空洞的承諾，也不接受拒絕改變惡劣做法」。

旁觀美中貿易紛爭所引出的「騙子」說，做為中國首要併吞對象的台灣，實應大為警惕。套用納瓦洛的語法，中國要併吞台灣，全世界都知道，我們豈可能不知道？然而，諷刺的事實是，台灣不但有人故意裝做不知，還要自欺欺人，勸說甚至強要台灣人民接受騙子的謊言。十年前，馬英九宣稱要推動「不統、不獨、不武」；前行政院長江宜樺說他的中國行，是要在「台獨、武統」之外找出第三條路。然而，中國官媒以叫囂「逼降、武統，中國說了算」回應美國協助台灣打造潛艦，不啻凸顯騙子都已圖窮匕見了，這些人不但自欺，還在繼續幫騙子行騙。

川普不受中國唬弄，納瓦洛稱中國為騙子，白邦瑞揭發中國戰略欺敵百年盤算，這是美國遲來的覺悟。台灣其實應覺悟得更早，一九四五年國共雙十協定、一九五一年共產黨與西藏十七條協議，白紙黑字都成廢紙。面對中國併吞陽謀，台灣人民在充實經濟、強化國防之外，顯然也需加速淘汰自欺欺人的政客。