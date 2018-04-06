胡，怎麼說》我看美中經貿戰－兩派變型金剛大戰

這廂，川普出手，宣布加課鋼鋁關稅，被認為主要就是劍指中國，那廂，習近平回敬對美國價值30億美元的產品加課關稅；川普再重磅出擊，對中國1300多項商品課25%懲罰性關稅，約值500億美元，習近平報復回擊對美106項商品約500億美元，也加課25%關稅....。

川普出手，宣布加課鋼鋁關稅，被認為主要就是劍指中國。（路透）

美中經貿大戰開打，有若兩派變型金鋼打架，雙方高來高去，互相拋擲以數十億、百億計的龐然大物重磅攻擊對方，其他諸國看了不免膽戰心驚，就如同台灣一樣，都在盤點如果被他們互擲落下的碎塊砸中、或被掃到可能受到多少損失。

這兩隊變型金鋼誰是狂派？誰是博派？就看你站在那邊觀察了，在台灣，不少人認為川普算是博派首領，習近平則是狂派頭頭，另有一些人則反是，尤其是那些親中反美帝的統派。

不過，我看川、習兩人都有「狂」的成份，近程目標是美中在競爭世界經貿秩序的主導權，中、遠程目標則美中競爭的是「問蒼茫大地，誰主浮沉？」

美方亮劍針對的是「中國製造2025」，目的在阻卻中國透過不公平貿易障礙及不法等手段掠取智財，以達成在先進科技取代美國、奪下領導地位，從而推展其「中國規範」、「中國價值」於全世界。

美（4日）正式公布對中國301建議徵稅清單，主要鎖定「中國製造2025」重點發展項目。（路透）

中方亮劍則攻美方之必救，美國是民主國家，不同選區有不同經濟利益，從中國報復的項目來看，顯然是以打「不對稱戰爭」的戰術，操作美國內部利益衝突向川普施壓，企圖藉此以弱擊強，瓦解美國的貿易戰志。

其實，不管是博派、狂派，美中這兩隊變型金剛，都沒有打經貿總體戰、非拚個你死我活不可的意志及必要性，他們都很會「變型」，未來發展將是以戰逼談、以戰逼和、打打談談的態勢。

不過，美中貿易大戰也讓一個核心老問題再浮現，那就是英國史學大家湯恩比曾說過的話，19世紀是英國人的世紀、20世紀是美國人的世紀、21世紀是中國人的世紀。習近平顯然把這項預測當真理，他提出的「兩個100年」，以2021年中共建黨100年、2049年建政100年，做為實現中國夢的兩階段目標，這兩年快速崛起，從而顯露對美國「彼可取而代之」的企圖，美國有識之士對此早有警覺，並認為美國在21世紀繼續主導世界秩序是當仁不讓、理所當然的事。以上就是美中兩國未來勢必競爭性衝突的根本因素。

英國史學大家湯恩比曾說過的話，19世紀是英國人的世紀、20世紀是美國人的世紀、21世紀是中國人的世紀。習近平顯然把這項預測當真理？！（法新社）

人類不是預測的俘虜，也不是歷史的俘虜，但人無遠慮，必有近憂，國家更是。在中國文化特色的專制掌控 、西方文明的自由民主之間，台灣要選擇那一邊？早已不言自明！