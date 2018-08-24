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Mygopen》清心30歲詐騙活動！已上萬人臉書留言上當受騙！！！

清心福全冷飲站新竹店主動向 MyGoPen 回報，店家表示目前沒有這樣的 tag 好友行銷活動，不要受騙上當了！如果真的不小心加入的朋友，直接請大家不要上當囉！如果已經不小心加入的朋友不要擔心，直接封鎖刪除就好了。
作者： 這是假消息
2018-08-24 15:02
 | 2018-08-24 15:02

Mygopen

你收到 LINE 傳「清心30歲！」、「發放所有飲料買一送一優惠卷」這樣的詐騙訊息嗎？一樣是近期正夯的優惠券詐騙，這並非清心福全冷飲站的網路行銷，是屬於結合臉書詐騙和假的 LINE 官方帳號的假活動，不要上當囉！

這陣子這類社群詐騙愈來愈密集了！

清心福全的假LINE官方帳號

原始謠傳版本：

清心30歲!發放所有飲料買一送一優惠卷!活動至2018.09.23↓↓ 
https://goo*gl/QXBPLm

這裡設計了詐騙的山寨社群帳號，包括 Facebook 和 LINE@ 帳號。

「假的」清心官方臉書截圖：

假的清心官方臉書截圖

謠言破解說明：

清心福全冷飲站新竹店主動向 MyGoPen 回報，店家表示目前沒有這樣的 tag 好友行銷活動，不要受騙上當了！如果真的不小心加入的朋友，直接請大家不要上當囉！如果已經不小心加入的朋友不要擔心，直接封鎖刪除就好了。

目前根據清心福全冷飲站的公告，證實沒有這樣的活動，以下為官方公告內容提供參考：

正確闢謠解釋： 

近日有不肖業者假冒「清心福全冷飲站」名義，在社群網站、軟體散播「全品項買一送一不實優惠活動」。

清心官方正版臉書截圖

本公司在此鄭重聲明，「清心福全冷飲站」並未舉辦此活動，請消費者勿輕易受騙。本公司若有任何相關合作活動及最新消息，將會公告在清心福全官網 （ http://www.chingshin.tw/ ）或臉書粉絲專頁「清心福全冷飲站」（ https://www.facebook.com/chingshin1987/ ）。

這裡不厭其煩再提醒大家四步驟的辨識方法，別再受騙上當了。

本文經授權轉載自Mygopen 清心30歲活動詐騙！所有飲料買一送一優惠券是是假的

 

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