Mygopen》LINE傳：火龍果50歲以上不能吃？！

針對謠言，目前並沒有「50歲以上的人不能吃」的說法。此外根據專家說法，其實糖尿病患者可以吃，但需要注意火龍果的醣質含量，仿間甚至還有說「吃火龍果可以降血糖」的說法，千萬不要誤信！

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內容農場傳「火龍果防禦腫瘤、緩解胃病、減緩衰老，但很多50歲以上的人不能吃」的謠言，最近在 LINE 也散播開來，但真的是這樣嗎？這讓許多 50 歲以上的人開始擔心了，事實上內容有誤導的部分，大家看到這樣的文章或是影片不要太擔心，其實火龍果對身體很好的！



像是火龍果所含的白蛋白和果肉上很像小芝麻的黑籽，都是很好的東西呢！營養師說火龍果中富含一般蔬果中較少有的植物性白蛋白，這種有活性的白蛋白有保護胃壁的作用。另外小黑籽含有不飽和脂肪酸，可以降低心血管疾病風險，更能刺激腸道蠕動，對潤腸、通便也很有幫助的，適量的吃火龍果，對身體是很有幫助的。

曲解火龍果的謠言



原始謠傳版本：



火龍果防禦腫瘤、緩解胃病、減緩衰老，但很多50歲以上的人不能吃

http://www.skyqzone.com/article/Z0VSQ3p5WnhjM289/ 內容農場傳「火龍果防禦腫瘤、緩解胃病、減緩衰老，但很多50歲以上的人不能吃」的謠言。（翻攝網頁）

謠言破解說明：



針對謠言，目前並沒有「50歲以上的人不能吃」的說法。此外根據專家說法，其實糖尿病患者可以吃，但需要注意火龍果的醣質含量，仿間甚至還有說「吃火龍果可以降血糖」的說法，千萬不要誤信！儘管火龍果的升糖指數（GI值）比較低，但只要有糖分，血糖值還是會上升的，而且科學也沒有這樣的證實對糖尿病有療效。其實如果適量的吃，是對身體很好的！



正確闢謠解釋：

依照營養師的說法，紅肉火龍果富含甜菜紅素、抗氧化力較強，白肉含纖維量較高，兩者都各有優點，可交替食用。火龍果中芝麻狀的種子有促進胃腸消化的功能。此外，火龍果中富含一般蔬果中較少有的植物性白蛋白，這種有活性的白蛋白有保護胃壁的作用。同時，火龍果會自動與人體內的重金屬離子結合，透過排泄系統排出體外，有解毒的作用。



根據台北醫學大學附設醫院營養師林郁茹的說法，火龍果甜度較低，在同等熱量的情況下，火龍果的份量較多，加上它的水分含量高，每100公克火龍果，水分就占了86公克，想控制體重的人，是很不錯的選擇。除了多水分，火龍果的膳食纖維含量也很豐富，每100公克有1.7公克，果肉裡有如芝麻般的籽，也有助腸胃蠕動。



以中醫的角度來看，台北市中醫師公會名譽理事長陳旺全表示，一般人以為火龍果的屬性偏寒涼，其實，水果因為有甜味，性味通常較偏甘、平。不過，因為火龍果含有果膠，切開後有黏滑的液體，多吃可以幫助腸子蠕動，有健胃整腸的功效；也因為有果膠，有人吃多了會腹瀉，自然覺得火龍果的作用較寒涼。果膠不只能健胃整腸、幫助消化，還有潤澤皮膚的功效，加上火龍果水分多，吃了不會上火，還能預防青春痘，不會「生頭發尾」（台語，意指皮膚不好，長癩痢頭）。另外，對於想減肥或怕胖的女性，火龍果糖分、熱量相對較低，吃了比較不會胖，糖尿病患也可以適量食用。



根據醫管局營養資訊中心的資料：每100克火龍果果肉含約12.8克醣質，跟100克奇異果肉所含醣分相若。營養師提醒糖尿病患者，進食火龍果一如進食其他水果，應留意其飲食可容許的分量。一個大火龍果重約400克，而小的則重約200克，考慮

到火龍果的醣質含量，糖尿病人每次只宜吃四分之一個大火龍果或半個小的火龍果作為一份水果。

對於糖尿病患者要注意的部分，其實是有不少水果的醣質含量比火龍果還高，如：榴槤、香蕉、龍眼、石榴和荔枝等。糖尿病患者進食這些水果時要特別注意，也可先請教營養師。





未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】火龍果50歲以上不能吃？沒根據！火龍果其實還不錯