Mygopen》8月15日砍勞工退休金？謠言扭曲電視節目內容與時間

真的純屬謠言一則，你收的 LINE 訊息安插了一段電視專題報導，並加油添醋的說 8 月 15 日也要砍勞工退休金了，但實際看完整段該 Youtube 影片，並沒有這樣的說法，而且這還是2017年8月15日的影片，訊息說的8月15日也只是這段影片的發佈日期，內容的介紹也是以前擬定的政策，根本沒有砍勞保年金的說法。

Mygopen

你LINE收到「勞保也砍了」、「8月15日也要砍勞工退休金了」的謠言訊息嗎？並放上一段電視台報導的新聞說明這件事。但其實仔細看一下影片內容和描述訊息，會發現這根本是假的，這影片還是2017年的，至於謠言訊息說的8月15日，也只是這段影片的發佈日期，近期也沒有這樣的勞保規劃新聞與消息，真的別再傳了。查詢目前勞保年金的申請與核發原則，也沒有這樣的說法。

8月15日砍勞工退休金的謠言

訊息版本：

勞保也砍了



8月15日也要砍勞工退休金了



https://youtu.be/ePXRMCw9At0



勞工們，輪到你們了！請仔細的將電視台報導的新聞看完吧！勞工退休金砍到每個人少領250萬元，不夠砍免領勞保了，臺灣蔡畜英，空心菜！殺全臺灣人。 相關影音：

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，你收的 LINE 訊息安插了一段電視專題報導，並加油添醋的說 8 月 15 日也要砍勞工退休金了，但實際看完整段該 Youtube 影片，並沒有這樣的說法，而且這還是2017年8月15日的影片，訊息說的8月15日也只是這段影片的發佈日期，內容的介紹也是以前擬定的政策，根本沒有砍勞保年金的說法。

正確闢謠解釋：

事實上勞保跟勞退是兩回事，根據勞工保險局的說明，當勞工屆齡退休時，勞保提供老年給付，這筆錢是社會保險給付。



另外勞退則是雇主提供的退休金，以目前新制勞退金為例，雇主按月提繳工資至少6%金額至勞工退休金個人專戶，勞工也可再加碼自提最高6%，個人專戶會跟著勞工走，這個跟勞保是無關的。大家常聽到的勞退新制（實施至今都13年了），就是以「個人退休金專戶」為主，「年金保險」為輔的制度。



其實我們也可以查詢自己目前已經累積多少新制勞退金了，只要透過自然人憑證，上勞保局 e 化服務系統查詢就可以了，或是直接勞保局各辦事處臨櫃查詢，目前勞保局提供給勞工本人 5 種查詢方式。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：勞工保險局 - 勞退新制介紹

本文經授權轉載自Mygopen 8月15日砍勞工退休金？謠言扭曲電視節目內容與時間